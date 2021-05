El PP sostiene que el recorte del CGPJ en funciones vulnera 8 artículos de la Constitución

Madrid, 29 may (EFE).- El PP quiere lograr que el Tribunal Constitucional tumbe la reforma del Consejo del Poder Judicial (CGOJ) que entró en vigor en marzo y que impide hacer nombramientos con el mandato caducado, al considerar que vulnera hasta ocho artículos de la Constitución.

Así lo sostiene el recurso presentado por el PP, al que ha tenido acceso Efe, y que anunció la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

El PP asegura que la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, aprobada a través de la vía de urgencia y sin dar audiencia a las partes, vulnera por vicios formales los artículos 23.2 y 23.1 de la CE, que regulan los derechos de los parlamentarios y los de representación política de los ciudadanos, y el 169, por hacer una "mutación constitucional" durante un estado de alarma.

También ve inconstitucionalidad en el fondo de una norma que califica de "apagón" o "desapoderamiento" del CGPJ, al recortar hasta "dieciocho competencias esenciales", dejando una versión "descafeinada" del Consejo, por impedir nombramientos, lo que a su juicio altera el funcionamiento de los tribunales.

Pero no solo. El PP pone como ejemplos la prohibición de asesorar a los jueces sobre conflictos de intereses o la interposición del conflicto competencial. Creen que la reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, vulnera los artículos 122, 167, 169 y 165 de la constitución.

“La norma impone limitaciones absolutamente arbitrarias, gravemente cercenadoras del normal funcionamiento del Poder Judicial”, sostiene el recurso.

Además, discuten los motivos del Gobierno y del Congreso para impulsar la reforma, al entender que busca forzarles a "aceptar una determinada propuesta de renovación" y que se "castiga" al Consejo.

Considera el PP que si no existía regulación para un CGPJ en funciones no es por un "desliz", sino por el deseo de salvaguardar al tribunal y defienden que la legitimidad del Consejo no emana de las Cámaras, sino de su "sometimiento al imperio de la ley en un ordenamiento jurídico democrático".

“El establecimiento de una artificial correlación de 'confianza' entre el Parlamento y el CGPJ supone contradecir aspectos elementales del principio de separación de poderes”, sostiene el recurso, presentado el 29 de abril, un día después de que el propio Consejo decidiese no recurrir su reforma al Constitucional.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueada más de dos años por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, PSOE y PP, y el partido de Pablo Casado reclama ahora una reforma del sistema de elección, permitiendo que los magistrados elijan a 12 de los 20 vocales, para renovar este órgano.

La falta de diálogo entre el PSOE y el principal partido de la oposición se ha ahondado en las últimas semanas, tras las elecciones madrileñas y ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a los condenados por sedición en el "procés".