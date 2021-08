El PP valenciano critica que "los complejos y la cobardía de Puig terminan siempre con ataques a Madrid"

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario popular, Eva Ortiz, ha denunciado que el "los complejos y la cobardía de Ximo Puig termina siempre con ataques a Madrid". "Solo se preocupa de los impuestos que se cobran en la Comunidad de Madrid para esconder el infierno fiscal al que tiene sometido a los valencianos", ha criticado.

Eva Ortiz ha lamentado que Puig "utilice las visitas de los ministros a la Comunitat para criticar a otras comunidades autónomas que hacen los deberes y bajan impuestos y no para defender los intereses de los valencianos". "No le hemos oído alto y claro decirle al ministro Escrivá que queremos ya el cambio de modelo de financiación, el agua que necesitan nuestros regantes, no le hemos oído alto y claro decirle que queremos ya el convenio para el Ingreso Mínimo Vital", ha señalado.

La portavoz popular ha recordado que "Madrid no es el problema, el problema se llama Puig y el infierno fiscal con el que castiga a los valencianos. Para tapar sus vergüenzas y su mala gestión, necesita buscar un enemigo, una excusa", ha agregado.

"Puig ha subido el 90% de los impuestos que hay en la Comunitat desde que es 'president' y ha creado otros más. Lo único que no ha hecho es reducir su administración política. Cada día hay más altos cargos y más empresas públicas. En definitiva, Puig abrasa a impuestos a los valencianos mientras tiene el gobierno más amplio de la historia de la Comunitat Valenciana", ha sentenciado.

En este sentido, la portavoz popular ha remarcado que "Puig ha logrado tres records en la historia de la Comunitat Valenciana: más impuestos, más deuda y más pobreza".

En esta línea, la dirigente popular ha manifestado que "los valencianos necesitamos un 'president' que se preocupe por los problemas de los valencianos, un 'president' que nos defienda ante el ninguneo del gobierno de Pedro Sánchez. Necesitamos un 'president' que alce la voz por los valencianos, que mire a su tierra y que no critique a otras autonomías porque gestionan mejor".

"Igual tiene que hacer un poco de examen de conciencia y hacer autocrítica sobre su gestión sanitaria, económica, fiscal y social. Desde el PPCV, en muchas ocasiones, le hemos planteado medidas para poner en marcha en la Comunitat Valenciana y que hemos recibido por su parte, el silencio y la ignorancia", ha criticado.