PP vasco acusa a PNV de participar con EH Bildu en San Sebastián en un "ongi etorri para vitorear a los verdugos de ETA"

Iturgaiz clausura en Vitoria el encuentro 'Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia' junto al vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha criticado la participación del PNV este sábado en la manifestación convocada por Sare en San Sebastián donde "junto a EH Bildu" va a "aplaudir, ensalzar, vitorear, animar, apoyar, en una especie de 'ongi etorri' a los verdugos, a los criminales de ETA, a los presos de ETA". "Estarán en San Sebastián todos los que odian España, todos los que quieren hacer daño y romper con España", ha denunciado.

Iturgaiz ha clausurado en Vitoria-Gasteiz el 'Encuentro sobre Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia' que los populares vascos han celebrado este sábado con la participación del vicesecretariode Participación del PP, Jaime Olano.

En su intervención, Iturgaiz ha criticado que el PNV participe este sábado en San Sebastián "con Eh Bildu" en la manifestación convocada por Sare por el acercamiento de los presos de ETA bajo el lema 'Ibilian ibilian etxerako bidean', cuando esta semana ha "atacado a Bildu y a Otegi". "Hoy el PNV y EH Bildu estarán juntos, de la manita, en San Sebastián en una manifestación en favor de los presos de ETA", ha insistido.

El presidente del PP vasco ha denunciado que el PNV va a San Sebastián a "aplaudir, ensalzar, vitorear, animar, apoyar, en una especie de 'ongi etorri' a los verdugos, a los criminales de ETA, a los presos de ETA". "Estarán junto a los independentistas catalanes porque Dios los cría y ellos se juntan. Estarán en San Sebastián todos los que odian España, todos los que quieren hacer daño y romper con España", ha subrayado.

Para Iturgaiz, esta es la "esquizofrenia" del PNV porque los jeltzales "viven intentando estar en las dos orillas" y cree que con su asistencia a San Sebastián se mostrará la "verdadera imagen del PNV", un PNV que quiere llegar a acuerdos con EH Bildu para "conseguir un nuevo estatus" y pactar una reforma Educativa para que "desaparezca el castellano".

El presidente del PP vasco ha afirmado que "con su negativa a condenar a ETA en el Parlamento Vasco, EH Bildu se ha vuelto a retratar" y ha subrayado que "Bildu y Otegi son los negacionistas de la violencia". También ha citado la propuesta de Otegi pidiendo una confederación vasco navarra dentro de España como alternativa a la independencia, para pedir que "deje en paz a Navarra y a los navarros". "Si quiere una confederación, lárguese a Suiza", ha insistido.

Asimismo, ha afirmado que las palabras del dirigente de la izquierda abertzale vinculando la salida de los presos de ETA con el apoyo a los presupuestos, "Otegi ha desenmascarado al Gobierno de Sánchez" mostrando el "pacto de la vergüenza" de los socialistas con "quienes no condenan el terrorismo" y que tienen como proyecto "la ruptura con España". Al respecto, ha afirmado que el PP , con Pablo Casado al frente, va a "desmoronar los proyectos de Sánchez y Otegi en las urnas".

Por último, ha contestado a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recriminando al PP su "nostalgia" de ETA. "Es verdad que tengo nostalgia; de la falta de mis compañeros del PP asesinados; tengo nostalgia de la falta de todas las víctimas del terrorismo asesinados por ETA", ha indicado antes de subrayar que también tiene nostalgia de todos los asesinados del PSOE por ETA, "a los que Maria Jesús Montero se le ha debido de olvidar quienes eran los que les mataban que era ETA y que ahora pactan con el brazo político de ETA, con Bildu".

"EJEMPLO DEL PP VASCO"

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, por su parte, ha destacado el "ejemplo del PP por la lucha por la democracia y libertad", y ha agradecido compartir el partido con "gente que ha dado hasta la vida por defender la libertad de todos los españoles".

Olano ha asegurado que el PP está "preparado para enfrentarse a los retos que va a dejar el Gobierno de Sánchez", entre los que ha citado el "ataque y desprestigio" a las instituciones españolas.

Asimismo, ha afirmado que las declaraciones de Otegi en Aiete "han dejado al descubierto al PSOE y al Gobierno de Sánchez" que "miente sobre Bildu". "Nadie se cree a Sánchez cuando afirma rotundo en sede parlamentaria que no va a pasar nunca - acordar con Bildu--", ha asegurado antes de subrayar que "no hay nadie que no quiera destruir España que no sea socio de Sánchez".

MESA REDONDA

En la mesa redonda con el título 'La asignatura pendiente de la Convivencia' ha participado el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha citado la iniciativa del PP en el Ayuntamiento de Bilbao para rechazar los 'ongi etorri' y ha asegurado que el PNV "como siempre, seguramente se pondrá de perfil". "Tenemos que dar la batalla en las instituciones", ha reclamado.

Asimismo, ha afirmado que para él el PSOE es "desmemoria, indignidad, mentira e injusticia" . "¿Por qué nos piden a las víctimas del terrorismo reconciliación con los asesinos?", se ha preguntado antes de defender que "no es justo" y ha puesto como ejemplo que "a ningún violador se le ofrece la posibilidad de conciliar con la persona violada". "A nosotros se nos hace ser el cubo de basura los que pretenden olvidarnos, prenden recordar algo prescrito hace años frente a algo que no ha prescrito judicialmente que son los crímenes de ETA", ha criticado.