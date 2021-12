PP vasco cree que el PNV se ha "batasunizado" y convertido en una "sandía política, verde por fuera, rojo por dentro"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que el PNV se ha "'batasunizado'" y convertido en una "sandía política, verde por fuera, rojo por dentro", lo que impide cualquier pacto entre jeltzales y populares.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, se ha referido al impacto de la pandemia de la covid-19 en Euskadi y ha insistido en la "falta de rastreadores" para hacer seguimiento de los casos, cuestión en la que el Gobierno Vasco "ha bajado la guardia".

Por ello, ha pedido reforzar tanto los equipos de rastreadores como la atención primaria, así como que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, comparezca con más frecuencia en el Parlamento.

Por otro lado, ha advertido que el LABI tiene mucho trabajo aún por hacer, y ha defendido que se vuelva a reunir, ya que los datos sanitarios "son más que preocupantes" y la ciudadanía quiere "saber de cara a las navidades".

Respecto al hecho de que Jonan Fernández ya no coordine los trabajos del LABI técnico, Iturgaiz ha recordado que es algo que el PP pidió reiteradamente en el Parlamento.

"Que en una cuestión en la que se necesitan a los mejores expertos, esté al frente una persona puesta por puerta giratoria... el propio Gobierno Vasco se ha dado cuenta que no podía funcionar. Que no podía dirigir la orquesta alguien que no sabe coger una batuta", ha expresado.

ACUERDO PRESUPUESTARIO

Respecto al anuncio de que EH Bildu se abstendrá en las Cuentas vascas de 2022, Iturgaiz ha criticado que haya habido "un acuerdo" y ha considerado que el objetivo del mismo es "una estrategia política" para llegar a acuerdo "educativo, una inmersión mayor del euskera y un nuevo estatus con el que ir al derecho de autodeterminación".

"El PNV ha sido muy clarificador. Ahora dicen que son verdes, de izquierdas y a favor del derecho de autodeterminación. Se han tuneado y se han convertido en una sandia política: verde por fuera, rojo por dentro", ha indicado.

Por ello, ha considerado que jeltzales y EH Bildu están muy "cómodos" en esa estrategia de "frente de izquierdas" junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su apuesta por un "nacionalismo obligatorio y por romper España".

Asimismo, ha incidido en que el nuevo líder del PSE, Eneko Andueza, ha dejado "las puertas abiertas" a un acuerdo con EH Bildu, un movimiento "telúrico" que deja al PP vasco el espacio de la "centralidad y moderación".

"Nosotros no podemos pactar con un PNV que se ha 'batasunizado'", ha indicado, al tiempo que ha incidido en el "malestar generalizado" de los empresarios con la formación jeltzale por "sus ataques en tribuna parlamentaria".