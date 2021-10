PP vasco dice que "el frente de izquierdas empieza a sumar" en Euskadi y "el mito de buena gestión de PNV se derrumba"

Dice que la marcha de Gordillo y otros miembros de Cs muestra que PP es "la casa común, abierta a los que quieren ganar a Sánchez"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de que "el mito de buena gestión del PNV se está derrumbando" y las encuestas reflejan que "el frente de izquierdas empieza a sumar más" en un futuro Parlamento vasco. En este sentido, ha señalado que su partido es "un referente" para que EH Bildu no esté "en el gobierno de Euskadi ni en el gobierno de un ayuntamiento".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha confiado en que, para recuperar votantes en Euskadi, el PP vasco debe hacer "lo que está haciendo, es decir, los problemas de los ciudadanos vascos afrontarlos directamente" y tener en cuenta que "hay una pandemia sanitaria, económica y laboral, y el mito de buena gestión del PNV se está derrumbando".

En esta línea, ha mostrado su preocupación por el hecho de que las encuestas reflejan que "el frente de izquierdas, de socialistas, de Bildu, de Podemos, empieza a sumar más" en el Parlamento vasco. Según ha advertido, ya se están teniendo "algunas orientaciones de por dónde van algunos tiros" en localidades como Irún o Eibar, donde el PSE y EH Bildu "están llegando a acuerdos".

El presidente del PP vasco ha subrayado que su partido es "un referente para que eso no se haga". "No queremos a Bildu en el gobierno de Euskadi ni en el gobierno de un ayuntamiento. No vamos a apostar nunca por aquellos que justifican la violencia y no condenan las agresiones, como es Bildu", ha remarcado.

LA MARCHA DE GORDILLO

Por otro lado, ha considerado que, tras la marcha del parlamentario vasco Luis Gordillo al PP conocida la pasada semana, la coalición con Cs "no es pasado", sino "al revés". En este sentido, ha indicado que lo sucedido con Gordillo y con otros exdirigentes de Cs "por toda España" evidencia que el Partido Popular es "la casa común, el espacio de centro derecha y está abierto a todos: conservadores, liberales, socialdemócratas", a los que se les da "la bienvenida".

"Las puertas están abiertas a todos los que quieran acompañarnos para ganar a Sánchez y cambiar este gobierno, porque ahora es el momento de hablar claro a los vascos y españoles y decirles que la esperanza de ganar a Sánchez y los nacionalistas que le apoyan pasa por la reunificación del centro derecha en la casa común que es el espacio del PP", ha incidido.

Preguntado sobre la posibilidad de repetir la coalición entre PP y Cs en próximas elecciones en Euskadi, ha recordado que "la coalición nació en el País Vasco", pero no se repitió en los comicios de otras comunidades porque Cs intentó "achicar el espacio de centro-derecha" y tomó "una deriva a partir del caso Murcia" que ha tenido "ramificaciones" en otros sitios, donde "pactaron con Sánchez o Podemos" para "no permitir gobernar al PP".

ALERTA

Finalmente, ha aludido a las palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre la recuperación para el Estado de la competencia de la gestión de centros penitenciarios en la reciente Convención Nacional del partido. Tras asegurar que "siempre está cómodo" con Pablo Casado, ha esperado que pueda ser el próximo presidente de gobierno porque "lo hará infinitamente mejor" que Pedro Sánchez y "jamás va a pactar con aquellos que quieren romper y destrozar nuestra nación".

Asimismo, ha precisado que, en el tema de Prisiones, su formación va a estar "vigilante" y lo que hizo Casado fue "encender las alarmas" para que "no vuelva a ocurrir en ningún sitio" lo sucedido en Cataluña con los dirigentes del 'procés'.