PP vasco insiste en preservar la coalición con Cs en Euskadi y en Comunidades en las que "va razonablemente bien"

Niega un 'tamayazo' en Murcia y afirma que "ha prevalecido el sentido común y la razón"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP vasco y parlamentaria del grupo PP+Cs, Laura Garrido, ha insistido en que, pese a los últimos acontecimientos, su formación pretende preservar tanto la coalición con Cs en Euskadi como los pactos en Comunidades en las que "va razonablemente bien".

Además, ha negado que en Murcia se haya producido un 'tamayazo', tras el anuncio de tres diputados de Cs de oponerse a la moción de censura anunciada por su partido y el PSOE en la Comunidad, y ha asegurado que "ha prevalecido el sentido común y la razón".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Garrido ha llamado a "mantener la tranquilidad y serenidad" ante los últimos acontecimientos, que han enfrentado en otras comunidades al PP con Ciudadanos, y ha apuntado que, en el caso del País Vasco, se debe tener en cuenta "cuál es el objetivo" de la coalición de los populares con la formación naranja.

"Las dos partes tenemos muy claro que era reforzar y fortalecer el espacio del constitucionalismo en el País Vasco y ser una referencia clara al nacionalismo", ha precisado.

A su juicio, ese objetivo "sigue teniendo su razón de ser en el País Vasco" por lo que "van a preservar esa coalición" en Euskadi, así como otros pactos con Ciudadanos en otras Comunidades autónomas "en las que van razonablemente bien".

Garrido ha dicho que no entiende "la estrategia" de la líder de Cs, Inés Arrimadas, "que parece que le ha salido bastante mal". Además, a su juicio, los argumentos para impulsar una moción de censura en Murcia "eran muy endebles" y no convencían "ni a los suyos, que, al final, han sido fieles a un compromiso con los murcianos". "La propia Arrimadas nos decía hace unos meses que no eran motivo de mociones de censura, cundo se presentó la de Vox", ha recordado.

La parlamentaria vasca considera que las mociones de censura "para nada han sido casualidad, sino que "había un pacto, claramente, en el que estaban las cabezas de los dos partidos, Cs y PSOE, y el objetivo era la Comunidad de Madrid".

AYUSO

En este sentido, ha elogiado "el movimiento rápido y valiente" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "convocando a los madrileños" y que "desactivo" las mociones.

"La señora Ayuso ha hecho bien, en esos momentos, una situación en la que se podía plantear una moción de censura en Madrid, como luego se vio, eso obviamente estaba previsto", ha dicho.

Por ello, ha insistido que "lo mejor que ha hecho" Ayuso ha sido "convocar a los madrileños" a las urnas. "Que hablen los madrileños y elijan entre el modelo del PSOE o el modelo de la libertad, y reivindicar esa estabilidad que tiene el señor Feijóo en Galicia", ha dicho.

Por otra parte, Garrido ha negado la existencia de un 'tamayazo' en la región de Murcia y se ha mostrado segura de que "ha prevalecido el sentido común y la razón".