PP vasco teme que, con la transferencia, las cárceles vascas sean "boutiques y resorts de lujo" para los presos de ETA

Iturgaiz dice que la memoria histórica "debe ser para todos igual" y advierte de que en el Parlamento vasco están los "herederos de ETA"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de la posibilidad de que, con la transferencia de prisiones, las cárceles del País Vasco se conviertan "en boutiques y resorts de lujo para los criminales de ETA".

Asimismo, ha defendido que los populares siempre han realizado "una defensa a ultranza del Estatuto" de Gernika, mientras que los nacionalistas no celebran el aniversario de la carta autonómica "porque están en otra etapa y quieren volarlo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el también presidente del grupo parlamentario PP+Cs en el Parlamento vasco se ha referido a la moción de censura presentada por Vox, que se debatirá esta semana en el Congreso de los Diputados.

Tras indicar que "desde el comienzo" se sabía que la moción no iba a prosperar al no tener votos suficientes, ha incidido en que, además, en su origen la formación liderada por Santiago Abascal no tenía "ni candidato".

Por todo ello, ha lamentado que, quien se "frota las manos" con la moción de censura es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a contar con los apoyos de las formaciones que facilitaron su investidura: "Los comunistas bolivarianos, los proetarras de Bildu, los nacionalistas vascos y los secesionistas de Cataluña".

A su juicio, el único que va a salir fortalecido de la moción de censura es Pedro Sánchez y la imagen que se verá en el Congreso de los Diputados es "la división en el centro-derecha".

Por otro lado, ha criticado la no participación de algunas formaciones en Euskadi en los debates de las iniciativas que presente Vox y ha considerado un "escándalo" que el PNV y, "sobre todo, el PSE no intervengan".

En este sentido, ha recordado que en otros lugares donde también existe Vox, como en Andalucía, el PSOE sí participa en los debates. "¿Por qué esa doble vara de medir?. Además, cuando llegó la hora de votar el PSE lo hizo en contra de que se terminen los recibimientos a etarras, esa apología del terrorismo que son los 'ongi etorri'", ha denunciado.

UN PNV "CAMALEÓNICO"

Carlos Iturgaiz, que ha reconocido que no le llama la atención que eso lo haga el PNV, que es "camaleónico y pone una vela a dios y otra al diablo", ha mostrado su sorpresa por que en el Parlamento vasco "se centre todo en Vox".

"En cambio, a la extrema izquierda, a lo más radical; a esa Bildu que defiende y justifica la violencia, que no la condena y tiene a tres etarras sentados en el escaño que fueron condenados por pertenencia a banda armada, a ellos se les da puente de plata", ha lamentado, al tiempo que ha reconocido que él no mantiene "relación política" con la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte.

De este modo, ha reiterado que están en el Parlamento vasco los "herederos de ETA" y ha considerado que "los requisitos democráticos dicen que quien justifica la violencia no debería estar en los escaños del Parlamento". "En Alemania, el partido nazi y el partido comunista están prohibidos. Aquí, en Euskadi y Navarra hay partidos que están en los principios más fascistas y nazis como es justificar la violencia", ha expresado.

ESTATUTO

Por otro lado, ha defendido que el PP vasco siempre ha llevado a cabo "una defensa a ultranza del Estatuto" y, por ello, el próximo sábado celebrarán el cumpleaños de la carta autonómica en Gernika.

"Otros, los nacionalistas de PNV y EH Bildu no lo celebran porque están en otra etapa. Quieren volarlo para hacer un nuevo estatus que haga una unión de País Vasco y Navarra dentro de esa Euskal Herria mítica. Y también van a pretender que haya una independencia que rompa con España. Esas son las esencias de ese nuevo estatus", ha sostenido.

Respecto a la competencia de la gestión de las prisiones y su futuro traspaso a Euskadi, Iturgaiz ha indicado que desde el PP se defiende el desarrollo de las transferencias.

"Lo que no queremos es que con la transferencia de prisiones se conviertan las cárceles del País Vasco en las de Cataluña que son prisiones boutiques y resort para los independentistas catalanes. Lo que no quiero es que las prisiones vascas se conviertan en boutiques y resorts de lujo para los criminales de ETA", ha argumentado.

Por último, ha defendido que la memoria histórica "debe ser para todos igual" y ha señalado que le da "pena que a unos se les ponga en un lado y al resto en otro", en vez de hacer una "memoria histórica colectiva pero justa".

"La memoria histórica normalmente se centra en la Guerra Civil y allí sufrieron los dos bandos, unos y otros. La historia no hay que borrarla, hay que aprender de ella", ha añadido.