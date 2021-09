El PP ve una “negociación oculta” y exige las actas de Sánchez con Aragonès

Valencia, 16 sep (EFE).- El PP exigirá las actas de la reunión que mantuvo este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, porque se teme que “estén ocultando a los españoles lo que realmente están negociando”.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha apoyado en Valencia la campaña de su partido para la reforma de la factura de la luz, se ha referido así a lo que ha calificado de “mesa de la humillación”, en un juego de palabras con la denominación “Mesa de Diálogo”.

“El Gobierno tiene que enseñar las actas, porque la palabra del presidente no vale nada, y muchos españoles nos tememos que Sánchez nos está ocultando lo que realmente negoció con Aragonés. En una entrevista en TVE celebrada esta semana a Sánchez se le escapó que en Cataluña se va a celebrar un referéndum. ¿Un referéndum sobre qué?", se ha preguntado.

"Que nos diga qué está pactando, qué está ocultando. Si de verdad creen en la transparencia, que entreguen las actas. Porque lo no puede ser es que los 29 segundos con Biden fueran pregonados, pero de las dos horas con el president no informe nadie", ha argumentado.

Montesinos ha lanzado “un mensaje muy claro a los presidentes socialistas autonómicos. Por ejemplo, Puig. ¿Se va atrever el president de la Generalitat a decir a sus ciudadanos que son de segunda? ¿El señor Puig va a tener la valentía de decir a los valencianos que no tienen los mismos derechos que los catalanes?".

"No queremos ciudadanos de primera y de segunda. Para el Partido Popular todos los ciudadanos son iguales, andaluces, valencianos o catalanes, y por eso nuestros presidentes acudieron a la Conferencia de presidentes, a la que no acudió Aragonés, y ya sabemos por qué. Porque tenía una negociación oculta con el señor Sánchez. Y a las pruebas me remito", ha explicado también.

“Los presidentes autonómicos del PSOE tienen dos opciones, o estar con el sanchismo, y con la humillación al conjunto de los españoles, o estar con el PP y denunciar que esa mesa no debería celebrarse, que una negociación de tú a tú no debe admitirse”, ha añadido antes de recordar la ausencia de la bandera de España durante la comparecencia pública de Aragonés, inmediatamente posterior a la de Sánchez.

Montesinos ha señalado que si no le son entregadas las actas al PP, llevarán este asunto al Congreso de los Diputados.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha respondido también, a preguntas de los periodistas, a la cuestión de si los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estarán en la próxima Convención Nacional del PP en Valencia.

Ha declarado que se trata de una convención “itinerante” que empieza en Santiago de Compostela el lunes que culminará en Valencia el 3 de octubre, y que ambos expresidentes tendrán un papel fundamental, al tiempo que Ayuso, "que es un referente para todos, estará invitada, como todos los presidentes autonómicos populares. Aquí estará todo el Partido Popular”.