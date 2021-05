El PP ve la reforma de la sedición un traje a medida para los condenados y los huidos

Madrid, 31 mar (EFE).- El Partido Popular considera que la posible reforma del delito de sedición sería un "traje a medida" tanto para los dirigentes independentistas condenados en el "procés" como para los "huidos" por el referéndum ilegal, que se podrían beneficiar de una legislación más favorable.

Así lo ha señalado este lunes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista con Antena 3, ante una reforma para reducir las penas y ajustar la sedición a la legislación europea cuya tramitación el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vinculado a la posibilidad de que una mayoría la respalde.

Para el PP es otra de las "grandes mentiras de Sánchez" porque se comprometió a hacer que el expresident catalán Carles Puigdemont respondiera ante la Justicia y los populares consideran que la reforma implica que los huidos "no tengan que venir a rendir cuentas".

Gamarra ha vuelto a expresar el rechazo del partido de Pablo Casado a los posibles indultos y ha defendido que la respuesta del PP se dé desde las instituciones -con mociones en los ayuntamientos- y canalizando el descontento a través de una recogida de firmas.

Los indultos no son para el PP una "solución pactada" sino la "rendición" y el "sometimiento del PSOE y una línea roja que impedirá acuerdos. "No se puede pensar que con aquel que está entregándoselo todo a los independentistas nosotros podemos pactar, porque no nos podemos fiar de él", ha señalado Gamarra, preguntada por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP decide este lunes si Casado acude a la manifestación el próximo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid, que juntará a los populares con Vox, aunque recalca que el protagonismo debe ser de la sociedad civil, no solo el centroderecha, sino la mayoría de españoles, incluidos votantes socialistas, que -según el PP- rechazan los indultos.

Además, Gamarra ha señalado que Vox se tiene que dar cuenta que no es el PP su adversario, al ser preguntada por la petición de este partido de un adelanto electoral en Andalucía. No habrá adelanto y si Santiago Abascal tiene prisa "tendrá que sosegarse", ha zanjado.