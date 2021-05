El PP votará en contra del decreto que pone fin al estado de alarma

Madrid, 20 may (EFE).- El PP ha avanzado que votará en contra del real decreto ley que pone fin al estado de alarma y que permite al Tribunal Supremo tener la última palabra ante los recursos que puedan interponerse por restricción de movimientos, aunque la norma saldrá adelante con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, PDeCAT, JxCAT, Más País y Compromís, entre otros.

En declaraciones a EFE, los populares argumentan que la obligación del Tribunal Supremo de unificar doctrina no se puede convertir en un elemento que perjudique a la salud pública y critican que el Ejecutivo "coloque" al alto tribunal en una posición institucional "que no le corresponde".

Además de reprochar al Ejecutivo el uso "excesivo" de la figura del real decreto ley, el PP incide en que se trata de una norma "equivocada en los fines y de corto alcance" e insiste en una "verdadera alternativa legal" que sea igual para todas las comunidades autónomas.

El voto contrario del PP se suma al de Ciudadanos y al que previsiblemente también emitirá Vox, aunque en este caso, en la votación, la suma de escaños en contra no superará a la de los que se posicionarán a favor, por lo que el decreto ley, que también prorroga medidas de carácter social, como la suspensión de los desahucios y moratorias en el pago del alquiler, saldrá adelante.

No obstante, los principales socios del Ejecutivo que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como el PNV o ERC, han anunciado a EFE que se abstendrán.

EH Bildu baraja también la abstención, toda vez que la mayoría del Congreso ha criticado que el decreto solo haya traído "caos jurídico" ante el fin del estado de alarma, y no un paraguas normativo igual para todos los gobiernos autonómicos.

El decreto ley será defendido por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Pleno del Congreso, ya que entre otras medidas la norma también incluye la prohibición de los cortes de suministro de luz y gas a colectivos vulnerables.

Este aspecto así como las medidas de protección social ha sido el que ha decantado la balanza para que JxCAT vote a favor, que también argumenta la necesidad de que los profesionales sanitarios contratados de forma temporal para reforzar la asistencia por el coronavirus puedan seguir compatibilizando su pensión de jubilación con esos ingresos.

La vicepresidenta cuarta, no obstante, escuchará las críticas de la mayoría de los partidos que ven "inseguridad jurídica" ante el fin del estado de alarma y, mientras el PP acusa al Gobierno de "no legislar ni permitir legislar", Ciudadanos recrimina que el Gobierno intente someter a un chantaje a la cámara al plantear una "chapuza jurídica" junto con otras medidas sociales que sí consideran importantes y que proponen a través de una proposición no de ley.

El secretario general del grupo parlamentario del PSOE, Rafael Simancas, reitera que los socialistas no están dispuestos a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, como pide el PP.

Fuentes socialistas han lamentado que el PP haya decidido votar en contra, un día después de que el líder de este partido, Pablo Casado, haya dicho que el Gobierno encuentra "más lealtad en la oposición que en el Consejo de Ministros".