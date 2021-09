PP, Vox y Ciudadanos no se fían de los plazos de Hacienda para la nueva financiación autonómica y rechazan sus "parches"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PP, Vox y Ciudadanos han puesto en duda este miércoles en el Congreso que el Gobierno vaya a impulsar la reforma del caducado sistema de financiación autonómica el próximo mes de noviembre, como ha comprometido ante el Pleno la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Durante su debate con la ministra, la 'popular' Macarena Montesinos ha recalcado que Montero "no es fiable" en este tema porque no ha hecho ni una sola propuesta para actualizar el sistema vigente y se limita sólo a arremeter contra los 'populares', sin sentarse con ellos para hablar del asunto.

Tras denunciar las contradicciones que achaca a Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño sobre si éste es o no un tema "prioritario", Montesinos ha dado por hecho que ahora es la vicepresidenta Yolanda Díaz la que "va marcando la política" en esta cuestión, aunque ha anticipado que en realidad el Gobierno "no va a mover un dedo" porque no quiere un nuevo modelo y es "rehén de los independentistas".

PARCHES CORTOPLACISTAS

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Vox Inés María Cañizares, quien ha acusado a la ministra de comparecer únicamente para "calmar los ánimos de nacionalistas y desleales" y de gobernar desde la "mediocracia" con "soluciones y parches cortoplacistas" para "salvar su silloncito pagando". A su juicio, lo único que persigue el Gobierno es cambiar el sistema para que "los españoles paguen más impuestos"

Desde Cs, María Muñoz, ha indicado que el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha "dejado engañar" al menos "tres veces" por el Gobierno en cuanto a los plazos puestos para la aprobación del nuevo sistema y ha dejado claro que tampoco se cree la nueva fecha de noviembre. "Están ustedes más cerca del separatismo catalán que de las ideas liberales", ha dicho, recriminando a Montero que compre la idea de que Madrid hace 'dumping fiscal' instándole a poner en marcha la reforma propuesta por expertos en 2017.

También ha cargado contra el PP por no haber hecho nada cuando gobernaba en esta materia y ha animado a Compromís a romper su pacto con el PSPV en la Comunidad Valenciana porque son los únicos "nacionalistas que no consiguen sacarle nada a Sánchez siendo sus socios".

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha definido los planes de Montero como una "nuevo fiasco" y ha dado por hecho que, de haber nuevo modelo será para crear "españoles de primera y de segunda".