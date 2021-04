PP y Vox piden la dimisión de Oltra por los abusos de su exmarido a una menor y Cs reprocha "hostilidad" hacia la joven

La consellera replica que mienten y les advierten que no tolerará que le calumnien ni le acusen de ser cómplice de ningún delito

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han pedido este miércoles en Les Corts la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el caso de abusos de su exmarido, educador en un centro, a una menor tutelada y Ciudadanos le ha reprochado su "hostilidad y falta absoluta de empatía" con la víctima.

Así se han pronunciado los tres grupos de la oposición en sus respuestas a la comparecencia de la vicepresidenta en el pleno de Les Corts. Por su parte, el Botànic ha defendido a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) ha puesto en valor la nueva ley de Infancia aprobada en el Congreso; Carles Esteve (Compromís) ha destacado que la consellera ha dado explicaciones tres veces sobre este tema en Corts, y Rosa Peris (PSPV) ha centrado su intervención en denunciar la "invisibilidad" del abuso a los menores.

Entre la oposición, la portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha exigido que Oltra dimita o sea cesada por el 'president', Ximo Puig, ante su "mayor escándalo y negligencia", un caso que ha augurado que "no acabará hoy". "Usted es abogada y lo sabe, veremos si esto no y otras cosas no acaban con usted imputada", le ha avisado.

Para la 'popular', la vicepresidenta mantiene un "victimismo insoportable" tras "fallar a Maite, una niña que nadie creyó y sufrió el destierro y a la que solo ha hecho una mención en hora y media".

De Cs, Cristina Gabarda ha reprochado a la consellera su "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima", recordando que era la máxima responsable política y que "no es culpable de un delito sexual, solo de sus actos que nadie pone en duda que le parezcan lamentables y bochornosos". "La Conselleria priorizó su honorabilidad por encima de la protección de la niña", ha espetado a la vicepresidenta.

Y la síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado a la vicepresidenta de ser "culpable" no por su relación pasada con este "ser despreciable" sino como máxima responsable de la Conselleria "y de todos sus trabajadores incluido el depredador sexual". "Cualquiera diría que la víctima ha sido usted y no Maite", le ha espetado, y ha denunciado que el acusado se mantuvo "hasta finales de marzo con tareas administrativas en el mismo centro".

OLTRA: "NO LES INTERESA MAITE"

Oltra ha afeado a la oposición que "vienen con la réplica escrita" y "no escuchan". "Ustedes siguen mintiendo, mintiendo y mintiendo, pero por más que mientan no se convertirá en verdad", ha manifestado.

Además, les ha replicado: "No pueden venir aquí amparados en la inmunidad a decir que soy cómplice de esto. Ser cómplice de un delito de abusos sexuales es un delito. No les voy a tolerar que calumnien simplemente porque piensen que así es el juego político, porque no es así".

Por ello, le ha reprochado a Bastidas que "insinuara" que ella podía tener responsaibilidad penal. "No tengo por qué aguantar que ustedes calumnien y hablen de delitos gravísimos y que no vayan y pongan la denuncia". "Póngala. Pónganla, si tan convencidos están", ha instado. "Lo que pasa es que saben que están mintiendo, e ir a la justicia con una patraña es complicado", ha zanjado.

La vicepresidenta ha insistido en que ha dicho "la verdad" y les ha preguntado: "¿Por qué si no piensan ustedes que la mayoría de actuaciones se hacen en agosto?", cuando "se dieron cuenta" del caso en la dirección política de la Conselleria.

También les ha reprochado que no les interesa la víctima: "Si les importara, hubieran preguntado en qué situación está hoy". De hecho, ha criticado que Gabarda no estuviera presente en la respuesta a la contrarréplica: "Fíjense si les interesa que me he quedado sin interlocutora".