El PP, Vox y UPN cargan contra Marlaska en el Congreso y el PSOE le defiende por acabar con la "policía política"

Reproches de Unidas Podemos y otros partidos de izquierda a los de Santiago Abascal a cuenta de los incidentes en Vallecas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han cargado de nuevo las tintas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso, donde han urgido una vez más al presidente, Pedro Sánchez, a que lo cese de manera "inmediata" por apartar al coronel Diego Pérez de los Cobos, por sus traslados semanales de presos de ETA a las cárceles del País Vasco y por su "silencio" ante los actos violentos en las calles tras la condena a 'Pablo Hasel' o los ocurridos la semana pasada durante un mitin de Vox en Vallecas.

El PP ha llevado este martes a debate del Pleno del Congreso una proposición no de ley que originalmente planteaba censurar al exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por aquellas declaraciones en las que cuestionaba la plena normalidad de la democracia española por el encarcelamiento del rapero 'Pablo Hasél'.

Sin embargo, ha presentado una enmienda a su propio texto señalando ahora al titular de Interior, al que piden que se le repruebe por haber actuado "con desviación de poder" al apartar de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al coronel Pérez de los Cobos. Ahora, la Audiencia Nacional obliga a Interior a restituirle.

En nombre del PP, el diputado Guillermo Mariscal ha insistido en la urgencia de que Sánchez destituya de manera "inmediata" a Marlaska porque su labor al frente del Ministerio supone una "indignidad" y una "inmoralidad", y por la "irresponsabilidad" de su gestión en todo este tiempo, durante en el que ha tomado decisiones "sectarias", "arbitrarias" y alejadas del respeto a la ley.

No ya sólo por quitarse de en medio al coronel Pérez de los Cobos, sino también por el acercamiento semanal de presos de ETA a prisiones del País Vasco --ya van 165 traslados--, y por sus "silencios" ante los ataques violentos acaecidos en el mitin electoral de Vox en Vallecas o la "justificación" de la violencia por parte de algunos miembros del Gobierno, en referencia velada a los ministros de Unidas Podemos.

"Marlaska no puede seguir ni un minuto mas al frente del Ministerio", ha añadido el diputado de UPN Sergio Sayas, para quien su titular "sólo sirve para degradar aún más" a la institución. "Pero, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que tiene ministros que jalean la violencia?", se ha preguntado.

¿DIRIGE IGLESIAS LA BANDA CRIMINAL DE VALLECAS?

Desde Vox, el diputado Pedro Fernández Hernández ha apoyado la propuesta de los 'populares', a los que ha pedido aceptar una enmienda que aboga por que el Congreso condene todos los actos de violencia que se ejercen contra los partidos constitucionalistas citando expresamente la violencia sufrida por Vox recientemente en Vallecas por "cientos de energúmenos" pertenecientes a una banda criminal "dirigida por el machaca de (Pablo) Iglesias". "¿O tal vez esta banda está dirigida por el propio Iglesias?", ha soltado.

También ha cargado contra el partido morado el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, quien considera a Podemos "un peligro publico". "Les viene grande el cargo, no merecen estar en el Gobierno", ha dicho, tras condenar los disturbios en las marchas por la prisión de Hasel y obviar la autoenmienda del PP pese a que Cs también pide la dimisión de Marlaska por el asunto de Pérez de los Cobos.

En concreto, en su texto, el PP comienza instando al Gobierno a defender la labor de la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales, tras lo cual le reclama que impida que desde Interior se den instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan suponer la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos, singularmente la inviolabilidad del domicilio.

Además, le pide condenar las actuaciones "autoritarias" promovidas por Interior, entre ellas las "injerencias" ejercidas en la Guardia Civil en su función de Policía Judicial, las órdenes dictadas para el control de las críticas al Gobierno en las redes sociales y las instrucciones que impulsaron a la Policía a forzar la entrada del domicilio de ciudadanos sin su consentimiento o la preceptiva orden judicial.

"MAGNÍFICA GESTIÓN"

Pese a las críticas de la bancada de la derecha, el PSOE, por boca de su diputado Ignacio López Cano, ha salido en defensa de la "magnífica gestión" de Marlaska, al que ha felicitado por, entre otras cosas, haber puesto fin "a la deleznable política" del anterior Gobierno.

Y ha aprovechado no sólo para defender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado sino también para condenar la violencia "sin peros ni matices", también la que se ejerce contra las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes o los 'menas'. "Hay que combatir los discursos del odio y no pactar con ellos si quiere ser creíbles", he la espetado al PP.

De su lado, el diputado de Unidas Podemos, recién nombrado secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha subido a la tribuna para acusar al PP de querer "criminalizar el derecho de manifestación" y de pretender "blanquear a Vox" por, entre otras cosas, no defender a los vecinos de Vallecas de los "insultos" de sus dirigentes.

"LO DE NUÑEZ DE BALBOA LES VA A PARECER UNA BROMA"

Santiago, como también han hecho Joan Baldoví, de Compromís, y Jon Iñarritu, de EH Bildu, han aprovechado sus intervenciones para censurar la actuación del presidente de Vox, Santiago Abascal, por romper el cordón policial en el mitin que dio la semana pasada en ese barrio madrileño, provocando cargas contra las personas que se concentraban expresando el rechazo a su partido.

"El PP no defiende a los vecinos de los insultos de la ultraderecha", ha dicho Santiago, antes de advertir a los partidos de la derecha de que "cuando la gente salga a la calle lo de 'Núñez de Balboa' les va a parecer una broma", en referencia a las manifestaciones contra el confinamiento que tuvieron lugar en el barrio de Salamanca el pasado verano.

En nombre del PNV, Mikel Legarda, ha destacado que el PP ha dado un "giro de 180 grados" a su iniciativa original, ha anunciado su grupo no apoyará la reprobación de Marlaska y ha recordado que la resolución judicial relativa a Pérez de los Cobos aún no es firme.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha afeado al PP su "autoenmienda" recalcando que decir que Interior vulnera derechos fundamentales es tanto como admitir que España "no es una democracia plena" y que, por tanto, los 'populares' deberían "condenarse a sí mismos" por decir lo que, desde su punto de vista, merecía una condena si salía de la boca de Pablo Iglesias. Como el diputado del BNG, Néstor Rego, también ha pedido la derogación de la reabutizada como 'Ley Mordaza'.

"¿Estamos en campaña y temen que le coman la tostada?", le ha preguntado Joan Baldoví, de Compromís, a la bancada 'popular', antes de pedir a los de Pablo Casado que vuelvan a ser un "partido serio" en vez de acercarse a los "odiadores y alborotadores profesionales".