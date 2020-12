El PPC buscará el voto moderado para sumar en todas las provincias el 14F

Barcelona, 19 dic. (EFE).- El PP de Cataluña tocó fondo en las elecciones de 2017: cuatro diputados, relegados al grupo mixto en el Parlament. Ahora aspira a recuperar terreno perdido a manos de Cs, reivindicando su experiencia de gestión y buscando voto moderado, para pasar página del 'procés' y reconciliar a las 'dos Cataluñas'.

Estas son algunas de las claves de la estrategia de los populares para los comicios previstos para el 14 de febrero, en los que aspiran a obtener representación en todas las provincias.

REVIVIR EN GIRONA Y LLEIDA

Alícia Sánchez-Camacho ostenta la mejor marca del PP en unas elecciones catalanas: 19 escaños, obtenidos en 2012, el mismo año en que había facilitado los presupuestos del Govern de Artur Mas.

En 2015, Xavier García Albiol cayó hasta los once diputados, aunque en esa ocasión mantuvo la representación en Girona y Lleida, unas plazas que no logró retener dos años después, en los comicios convocados en virtud del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia en el Parlament.

El 21 de diciembre de 2017, el electorado constitucionalista en Cataluña castigó duramente al PP -en el momento de mayor aceleración del 'procés' y con Mariano Rajoy en la Moncloa- y aupó hasta la primera posición a Ciudadanos.

Tras su batacazo en las elecciones generales de 2019, Cs sigue sin levantar cabeza en las encuestas, que pronostican que la formación naranja perderá hasta un tercio de sus actuales 36 diputados en el Parlament, parte de los cuales irán a parar a los populares, según indican los sondeos que manejan fuentes del PPC consultadas por Efe.

ALEJAR EL DEBATE DEL 'PROCÉS' PARA NEUTRALIZAR A CS Y VOX

"Las pasadas elecciones se enfocaron como un plebiscito, pero en estas, en plena pandemia, el debate volverá a pivotar en torno a la gestión y al eje izquierda/derecha", reflexionan fuentes de la dirección del PPC.

Por ello, prevén combinar un discurso contundente de 'no' a la independencia con una batería de propuestas "liberales" en materia de fiscalidad, empresa y propiedad privada.

El cambio de contexto, auguran fuentes del PPC, perjudicará a quienes han convertido el 'procés' en su único eje de discurso, como a su juicio ha hecho Cs.

"Si como votante quieres pasar página del procés, difícilmente te identificarás con los partidos del procés", apuntan esas mismas fuentes, que resaltan que "no interesaba" ir en coalición con los naranjas porque, actualmente, la marca Cs resta más que suma.

En el caso de Vox, la estrategia de los populares pasará por "no hacerles caso", pues consideran que no necesitan esforzarse para marcar diferencias con un partido de extrema derecha que defiende por ejemplo "ilegalizar los partidos independentistas y encarcelar a sus dirigentes".

CÓMO POTENCIAR EL CARISMA DEL CANDIDATO

A lo largo de la legislatura, Alejandro Fernández ha ido forjando un perfil de oposición frontal al Govern independentista pero capaz, a la vez, de introducir elementos de distensión en el pulso parlamentario: de hecho, protagonizó uno de los momentos más hilarantes en un pleno, cuando le cantó una canción de Manolo Escobar al entonces president Quim Torra.

Fernández debe superar un problema previo: según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, solo el 35,5 % de los catalanes con derecho a voto saben quién es.

Esta semana, los populares catalanes han lanzado una campaña en redes sociales que podría contribuir a mejorar este porcentaje: se trata de una llamativa felicitación navideña en la que aparece Fernández con un perro y un gato, junto a los eslóganes "yes, we cat" y "yes, we can", para transmitir un mensaje de reconciliación entre catalanes tras años de tensiones por el 'procés'.

CON EL APOYO DE CASADO

En la pugna entre Pablo Casado y Soraya Sáez de Santamaría para relevar a Mariano Rajoy al frente del PP, Fernández fue el máximo valedor en Cataluña del actual líder de los populares.

En su momento, ese apoyo acabó catapultando a Fernández a la presidencia del PP catalán y, en los últimos meses, Casado ha multiplicado su presencia en Cataluña, con visitas semanales, para acompañar al candidato en contactos con sectores económicos.

Fuentes populares aseguran que este apoyo será visible también durante la campaña electoral de Fernández, que se verá arropado asimismo por otros líderes estatales y autonómicos del partido.

Pese a esa presencia de figuras nacionales, las mismas fuentes precisan que intentarán huir del concepto "desembarco", muy presente en 2017, porque "al final a quienes se vota es a los líderes locales", y ellos deben ser los protagonistas.

Marta Vergoñós Pascual