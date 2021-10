El PPCV cree que el Congreso del PSOE deja en evidencia a Puig: "Aplaude a Sánchez y no tenemos agua ni financiación"

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El PP valenciano cree que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha quedado "en evidencia" este fin de semana durante el 40 Congreso Federal del PSOE, ante la falta de menciones del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, a reivindicaciones de la Comunitat como el nuevo modelo financiación autonómica o el trasvase Tajo-Segura.

"Viene Sánchez, le aplauden, se va y no tenemos agua ni financiación", ha resumido a los periodistas la secretaria general del PPCV, Mª José Catalá, tras un cónclave "muy decepcionante" del que desconoce "de qué se sienten orgullosos en el PSPV".

En el mitin de Sánchez, ha asegurado que intentaron sin éxito escuchar "la palabra financiación y agua", tras remarcar que en el PP estas semanas han guardado "un silencio totalmente respetuoso" al Congreso del PSOE "a diferencia de PSPV y Compromís" con la Convención Nacional que cerró Pablo Casado hace unas semanas en la plaza de toros de València.

De hecho, Catalá ha denunciado que Sánchez "prácticamente se refirió a la Comunitat Valenciana solo para decir 'buenos días, València'", por lo que no entiende que el líder del PSPV lo considere un éxito. "No dijo nada más", ha abundado.

En el caso de la financiación, a su juicio no es un avance que la ponencia consensuada del Congreso del PSOE plantee aprobar un sistema basado en la ciudadanía, ya que ha recordado que Puig venía defendiendo un criterio poblacional y "derechos de la ciudadanía ya tienen otras comunidades con dispersión territorial".

También ha rechazado el compromiso de los socialistas de que el nuevo modelo salga adelante a la mayor brevedad. "¿Eso es un gran logro? Llevamos diez años de retraso", ha espetado, para destacar que Les Corts ya mostraron el consenso de la política valenciana.

Y respecto al Tajo-Segura, la también síndica 'popular' ha denunciado que el mismo viernes "siguieron recortando el trasvase" y ahora "resulta que el gran éxito de Puig" es que la delegación de Castilla-La Mancha no incluyera una enmienda y en el documento final no aparezca la palabra agua". "Como tienen un problema entre ellos, no lo tratan", ha aseverado.

"NOS HABRÍAN MATADO"

Por contra, Catalá ha querido dejar claro que si el Partido Popular gobernara en España y en la Comunitat, Valencia acogiera un cónclave nacional y su presidente no hiciera ninguna referencia, les habrían "matado".

"Estamos muy decepcionados. Se ha reflejado el escaso peso y el amilanamiento de la delegación del PSPV respecto a Sánchez", ha insistido, augurando que ni con él ni con Puig lograrán los valencianos el agua y la financiación que necesitan.