Un precandidato denuncia que en Panamá un independiente nunca será presidente

Panamá nunca tendrá un presidente independiente porque su código electoral es "antidemocrático" y porque al sistema no le interesa superar la partidocracia, denunció a Acan-Efe el precandidato presidencial y experto constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

"El código electoral panameño solo contiene ripios y violaciones flagrantes a los derechos humanos. El Tribunal Electoral es la peor institución de Panamá, no tiene transparencia, practica el nepotismo y le hace la vida imposible a los candidatos independientes porque los magistrados electorales viven de los partidos", explicó.

Bernal, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá y uno de los más de veinte precandidatos presidenciales que existen actualmente en Panamá, dijo que la justicia electoral es "mucho más importante" de lo que la gente se cree porque "es la vía para conseguir justicia penal, social y económica".

De todos los precandidatos presidenciales, solo los tres que consigan más firmas podrán formalizar su candidatura y concurrir a las elecciones del 5 de mayo de 2019, donde además de presidente y vicepresidente, se renovarán todos los puestos de elección popular.

"Los tres que consigan ser candidatos no van a ser los que reúnan más firmas, sino los que más plata tengan y los que cuenten con el respaldo del poder financiero y económico", auguró el profesor durante una entrevista con Efe.

Los magistrados del Tribunal Electoral, apuntó Bernal, cuentan las firmas de manera arbitraria y las verifican "a puerta cerrada, sin notarios ni grafólogos".

"En septiembre entregué cerca de 1.000 firmas y me anularon el 35 por ciento sin ningún tipo de justificación creíble. Se inventaron que muchas células se habían caducado, pero eso es mentira. Las firmas que he ido recabando desde entonces no las voy a entregar hasta el último momento", declaró.

Aunque es consciente de que sus posibilidades son escasas, Bernal reconoció que se lanzó a la carrera presidencial para "ser una piedra en el zapato del sistema" y sacarle los colores a los poderosos.

"Juan Carlos Varela es el peor presidente de la historia de este país, no solo porque ha robado tanto o más que (Ricardo) Martinelli, sino porque prometió que no lo iba a hacer. La gente está cansada de promesas incumplidas", indicó.

En el hipotético caso de que llegase al Palacio de las Garzas, sede de la Presidencia, lo primero que haría sería convocar una constituyente para reformar las instituciones "corruptas" y tratar de ponerle fin a la acuciante desigualdad económica del país.

"En un informe reciente, el Banco Mundial dice que en Panamá los ricos cada vez se vuelven más ricos y los pobres cada vez más pobres. Imagínese como debe ser el panorama para que una institución como el Banco Mundial, que todos sabemos como actúa, diga eso. En este país uno vale por lo que tiene y no por lo que es", lamentó.

Esta desigualdad, prosiguió, es el germen de muchos de los problemas que afectan a la sociedad panameña, entre ellos la corrupción, que "ha infectado" a todos los estratos del poder.

"La gente está descontenta, ni siquiera con (el dictador Manuel Antonio) Noriega había visto yo un sentimiento así. Lo que pasa es que el panameño parece medio anestesiado, indolente. En Grecia vivieron algo parecido durante la dictadura de los Coroneles y las protestas estallaron sin avisar. En Panamá va a pasar igual", alertó.

Con respecto a la nueva política exterior panameña, el catedrático reconoció que le cuesta entender por qué Estados Unidos, histórico aliado de Panamá, accedió a que el país centroamericano estableciese relaciones diplomáticas con China en junio del año pasado.

"La hipótesis que manejo es que Estados Unidos nos quiere usar de peón o de interlocutor con China. De todos modos, no estamos preparados ni la sociedad panameña es lo suficientemente madura como para soportar a otro imperio del tamaño de China, sobre todo porque aún no nos hemos librado de Estados Unidos", zanjó.