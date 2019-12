Los precandidatos para elecciones en 2020 en Puerto Rico van tomando posición

A un año de las elecciones generales en Puerto Rico, los candidatos van presentando sus intenciones y aspiraciones de cara a la contienda electoral, en medio de rumores de que la actual gobernadora, Wanda Vázquez, aspirará a ser precandidata.

Este lunes la actual comisionada de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jennifer González, que ya ha anunciado recientemente que buscará la reelección en los comicios, no vio ni con malos ni con buenos ojos que Vázquez busque revalidar el puesto, pero dio su apoyo al excomisionado y exgobernador, Pedro Pierluisi, quien también ha oficializado recientemente su intención de aspirar a la carrera para gobernador.

González reiteró que se trata de una mera "especulación" pero que todo el mundo tiene derecho a buscar un cargo e indicó que nadie en el Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, teme a las primarias.

"Si la gobernadora radica (su candidatura), tiene perfecto derecho a eso y creo que contribuiría en términos de estipular cuáles van a ser las visiones, cuál es la plataforma de trabajo, qué es lo que se le va a ofrecer a Puerto Rico", dijo González, quien tendrá de rival en la oposición, en caso de ser la candidata del PNP, al exgobernador Aníbal Acevedo.

Dentro de su propio partido, buscará quitarle la posición de candidata, Eduardo de Jesús, un cartero de Santa Isabel, en el sur de la isla.

Para la posición de gobernador, en caso de presentarse Wanda Vázquez, deberá disputar la candidatura a su predecesor en el cargo Pedro Pierluisi.

Enfrente, por parte del Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición, buscará la posición también a través de primarias, el alcalde de Isabela -en el norte-, Carlos Delgado, la conocida alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, así como Eduardo Bhatia y Juan Zaragoza.

Delgado, bajo el lema "Juntos ganamos" y en un acto celebrado este domingo, ofreció sus promesas electorales, mientras que la alcaldesa de San Juan, en otro acto en el interior de la isla, presentó lo que denominó su "nueva alianza popular" para transformar el PPD bajo el que se presenta a ser candidata.

De hecho en su acto, Delgado tuvo palabras criticas hacia la alcaldesa de San Juan, criticada por su presunta ausencia continúa del bastón de mando con viajes frecuentes a Estados Unidos.

"Yo represento la unidad de nuestro partido, la convergencia de ideas y la unidad de propósito. Yo represento la unión de voluntades y aspiraciones", dijo.

"La buena administración requiere estar presente y en contacto con la gente. No se administra bien a la distancia ni por control remoto", agregó el vicepresidente del PNP.

Mientras, la gobernadora no dice nada que pueda delatar si aspira o no a la reelección, pese a que varios medios locales aseguraban que podría haberlo hecho este domingo e incluso, hoy mismo a través de un mensaje dirigido a la nación, que no ha sido, hasta el momento, anunciado.

En su participación hoy en la Misa de Aguinaldo en la Catedral de San Juan, Vázquez, ha indicado que sigue con el compromiso, estas navidades, de "tener un mejor Puerto Rico para todos los puertorriqueños" y pidió que "Dios y la santísima Virgen puedan traer salud, mucha paz y sabiduría para el año 2020".

En un acto posterior, dijo que cuando esté lista su decisión la comunicará a la población, pero que la misma es "difícil".

Subrayó, a su vez, que no es algo sencillo ya que entre manos está el futuro de la isla y que se encuentra inmersa en pleno proceso de decisión.

Otro de los nombres fuertes y conocidos de la política de la isla, Thomas Rivera, presidente del Senado actualmente, anunció este domingo que aspirará a la reelección al puesto de cara a los comicios generales de noviembre de 2020.