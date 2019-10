Mas dice que el Estado "prepara el terreno para ilegalizar partidos independentistas" tras la sentencia

"¿Cómo? Convirtiendo los partidos independentistas o sus líderes en esa gente que ampara el terrorismo. Nos quieren llevar hacia aquí, al mismo tratamiento que se daba al terrorismo vasco en otras épocas, felizmente superadas", ha afirmado en una entrevista de El Punt Avui este domingo recogida por Europa Press.

En ese sentido, ha dicho que el independentismo tiene que estar preparado para todo, porque "el Estado español no tiene freno en su represión".

Considera que el independentismo debe hacer frente a esta situación de forma pacífica, haciendo "todo lo que haga falta mientras no haya ningún tipo de violencia", y midiendo sus consecuencias.

"Parar el país si al día siguiente no pasa nada, si al cabo de dos días no pasa nada, y al cabo de tres no pasa nada... Pues escúcheme, los únicos perjudicados seremos nosotros", ha afirmado, sobre la reacción al fallo del Tribunal Supremo (TS).

Sobre una posible convocatoria electoral tras la sentencia, ha dicho que quienes la defienden tendrían que explicar "qué harán al día siguiente de las elecciones que no se pueda hacer ahora".