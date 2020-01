La presidenta de la AVT, tras oír a Bildu: "Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA"

La intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha llamado "autoritario" a Felipe VI y ha criticado el discurso que ofreció as el referéndum ilegal del 1 de octubre, ha provocado una fuerte bronca en la Cámara Baja durante esta segunda jornada del debate de investidura. En el hemiciclo se han escuchado gritos de "asesinos" y "terroristas".

Araluce ha criticado el discurso de Araluce. "Después de oír a Bildu en el Congreso, no puedo quitarme las imágenes del atentado de mi padre de la cabeza y no puedo dejar de llorar. Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.