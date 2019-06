La presidenta de la AVT rechaza la invitación de RTVE después del "escarnio" de la entrevista a Otegi

"Tras la indigna decisión de RTVE de servir de altavoz a Otegi, he decidido no acudir a la entrevista en Canal 24 horas de TVE. Las victimas no merecemos el escarnio hoy causado por RTVE", ha escrito Araluce en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

La presidenta de la asociación se ha expresado así después de la entrevista que ha protagonizado el líder abertzale. Unas horas antes, la propia AVT había mostrado su "más absoluto rechazo" por la presencia de un dirigente perteneciente a la heredera del "brazo institucional de ETA".

La presencia de Otegi en este espacio de la cadena pública también ha provocado que Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, no haya acudido este miércoles a la entrevista programada en el mismo espacio como medida de protesta.

"Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. Vox no va a colaborar en el blanco político y médico de ETA", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.