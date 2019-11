La presidenta sorda de una mesa en A Coruña: Lo acepto para destruir barreras

A sus 44 años y sorda de nacimiento, es la primera vez que Yolanda López es llamada a presidir una mesa electoral en A Coruña y, aunque podría rechazar esa responsabilidad, la ha aceptado porque -dice- "es un buen paso para destruir barreras y demostrar las capacidades de la gente con diversidad funcional".

Ella una de las siete personas con discapacidad auditiva que forman parte de una mesa en Galicia este 10 de noviembre, a las que se les ha facilitado intérpretes.

En su caso, preside la mesa A del Centro Cívico de Novo Mesoiro, donde lleva desde las ocho de la mañana ejerciendo su labor, acompañada por un intérprete y sus dos compañeros de mesa, con los que, a pesar de que se acaban de conocer, ha hecho "un buen equipo" en el que impera "la comodidad y la tranquilidad entre todos", asegura Yolanda en declaraciones a Efe.

Para ella es "fundamental" que las personas con diversidad funcional puedan participar en la jornada electoral "en igualdad de condiciones y de oportunidades para dar poder y sensibilizar a la sociedad de que aunque tengas diversidad funcional eres capaz y tienes otro tipo de capacidades".

"Lo acepto porque es una posibilidad para dar visibilidad a las personas sordas y porque no tengo ningún tipo de dificultad para estar aquí. Si estuviera embarazada o tuviese alguna enfermedad que me limitase lo rechazaría pero no soy una persona que esté limitada", afirma con contundencia.

Aunque no se esperaba "para nada" recibir la notificación, en cuanto le llegó se puso manos a la obra para hacer el trámite que "se gestionó enseguida". "Tras cubrir una instancia, la Delegación territorial del Gobierno me asignó la intérprete, que es el único recurso que yo necesitaba para estar al frente de la mesa", detalla, un trabajo que se lleva a cabo con la Confederación de Personas Sordas de España.

"Ojalá que al saber que tienes una discapacidad auditiva ya te lo pusieran directamente, pero tú tienes que decir que eres una persona sorda y avalarlo con un certificado", explica López, que insiste en que, de todos modos, "no fue una gestión que costase mucho hacer".

Yolanda es natural de Sarria (Lugo) y lleva muchos años residiendo en A Coruña, donde ha formado su familia y trabaja como contable en la Federación de Personas Sordas de Galicia.

Siempre ha votado, en todas las elecciones sin ninguna dificultad, asegura comprometida con la importancia de este día.

"Se pasa el tiempo rapidísimo; estamos bastante ocupados porque ha venido todo el mundo a votar casi a la misma hora, hacia el mediodía, pero se nos está pasando bastante rápida la mañana", afirma Yolanda en una pequeña pausa para hablar con Efe y decir con convicción que "es una experiencia motivadora".

Las únicas dificultades encontradas, argumenta, se han debido a la falta de experiencia porque ninguno de sus compañeros había ejercido esta labor con anterioridad, pero ha cubierto las actas sin contrariedades, por lo que reivindica la importancia de que los ciudadanos con diversidad funcional participen de este proceso, pues cree que "va a ser muy positivo a la larga".

Ana González