La nueva presidenta del Senado, Pilar Llop, espera que se forme Gobierno "cuanto antes"

Llop ha llegado al edificio de la Plaza de la Marina acompañada por quien preside hasta hoy el Senado, Manuel Cruz, del PSC. A las diez horas arrancará la sesión en la que comenzará la XIV legislatura y en la que ella será elegida presidenta. Llop es senadora autonómica por la Comunidad de Madrid y juez especializada en violencia de género.

Su nombramiento ha sido bien acogido en distintos grupos del Senado. Quien va a ser su vicepresidenta primera en la Mesa, la también socialista Cristina Narbona, ha calificado de "magnífica" la propuesta por su perfil profesional y su jefe de filas en el PSOE de Madrid, Ángel Gabilondo, ha destacado que es una mujer serena y que está bien preparada.

A la sesión asiste también quien fue la primera mujer en presidir el Senado, la 'popular' Esperanza Aguirre, que se ha limitado a señalar que ella fue pionera y que Pilar Llop será la segunda.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, sí ha resaltado la condición de experta en violencia de género de Llop y ha asegurado que es un rasgo "muy positivo" para la presidencia de la Cámara Alta.

LOS JURAMENTOS, SU PRIMERA INTERVENCIÓN

El primer trabajo de Llop nada más ser elegida será tomar juramento o promesa del cargo a todos los senadores, algunos de los cuales seguramente añadirán coletillas reivindicativas a la fórmula de acatamiento de la Constitución. El PP denunció ya este hecho tras la constitución del Senado de la XIII legislatura, en mayo, pero la Mesa ha entendido que mientras se jure o prometa, el acatamiento es válido.

Narbona ha subrayado esta mañana que el propio Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que considera válida una fórmula "donde queda claro que se acepta la Constitución, aunque pueda haber otro tipo de frases".

SIN VOX

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha defendido de nuevo esta mañana la capacidad que tienen los grupos parlamentarios de ponerse de acuerdo cuando no está Vox. Ayer, el Senado aprobó tres declaraciones institucionales contra la violencia de género, contra el cambio climático y a favor de los derechos de la infancia que se pudieron tramitar y aprobar porque no hubo ningún veto, que es lo que ha hecho Vox en otras ocasiones cuando no comparte un enunciado.

"Cuando Vox está lejos de influir, a todos nos va mejor", ha dicho Gil en declaraciones en el Senado, en las que ha asegurado que espera que el partido de Santiago Abascal no logre representación en la Mesa del Congreso. "Si Vox no toma decisiones y no influye, las Cámaras son capaces de aprobar cosas importantes", ha agregado.