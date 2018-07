La presidenta del Tribunal Supremo polaco quiere continuar a pesar de la nueva ley

La presidenta del Tribunal Supremo de Polonia aseguró hoy que quiere seguir en su cargo a pesar de que la nueva ley que reforma la institución fuerza su renuncia y la de casi la mitad de sus magistrados, una situación que Bruselas considera como un ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho.

"Me considero la presidenta del Tribunal hasta 2020 (cadencia de su mandato según la norma anterior), de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución polaca", dijo la primera presidenta del Tribunal Supremo polaco, Malgorzata Gersdorf.

La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo, que entra en vigor hoy, rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf.

La ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, vinculado al partido gobernante, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

Hoy se han organizado concentraciones de apoyo a los jueces del Tribunal Supremo, varios de los cuales ya han expresado, como Gersdorf, su voluntad de continuar en la institución.

La presidenta de la institución también denunció hoy lo que considera "una vulneración del Estado de derecho y de la Constitución en Polonia", y pidió "respetar a los tribunales, no socavar su autoridad y respetar la separación de poderes".

Gersdorf anunció que la "purga" de jueces del Tribunal Supremo se llevará a cabo mañana, miércoles, "bajo la apariencia de un cambio en la edad de jubilación", lamentó, lo que dejará "en el llamado estado de reposo a muchos grandes jueces y grandes juristas".

Por su parte, la Comisión Europea abría ayer un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia como respuesta a la reforma judicial, con el objetivo de "proteger la independencia" de su Tribunal Supremo, al entender que la nueva ley vulnera la independencia de esta institución.

El Ejecutivo comunitario expresó su preocupación por el hecho de que la norma no establezca ningún tipo de criterio para que el presidente decida si renueva o no el mandato de cada juez y, una vez tomada su decisión, que no exista la posibilidad de que ésta sea revisada y validada judicialmente.

"La Comisión Europea considera que estas medidas minan el principio de la independencia judicial, incluida la irrevocabilidad de los jueces, y por lo tanto Polonia no estaría cumpliendo las obligaciones que recoge el Tratado de la Unión Europea (TUE)", aseguró la CE a través de un comunicado.

Por su parte, el Gobierno polaco defiende la necesidad de reformar su sistema judicial, ya que mantiene las mismas estructuras desde el periodo comunista, y considera que la estructura de la Justicia es una competencia exclusiva de cada Estado miembro, por lo que la CE no debería cuestionar la nueva ley.