La presidenta de los fiscales critica que Catalá "deje caer" una sanción al juez discrepante

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha criticado hoy por "improcedentes" las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que ha manifestado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el juez discrepante de la sentencia de La Manada.

En declaraciones a la Cope, el ministro ha dicho que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González, que emitió un voto discrepante a la sentencia de La Manada en el que defendió la absolución de sus cinco integrantes, "tiene algún problema singular", y que el CGPJ "debería haber actuado preventivamente" contra él.

Catalá ha señalado que él no ha hablado de sanciones, "pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe".

Poco después, en una entrevista con la misma emisora, Cristina Dexeus ha señalado que "no le parecen procedentes" las declaraciones de Catalá en las que, según ella, "ha dejado caer al CGPJ que sancione al magistrado que emitió un voto particular".

Asimismo, ha resaltado que los fiscales se sienten "incomprendidos" por la reacción de la sociedad tras la sentencia de La Manada y ha indicado que tienen "el deber de ser didácticos y explicar a la ciudadanía que se ha celebrado "un juicio justo, con magistrados independientes".

En relación a la reforma del Código Penal, Dexeus ha señalado que no es partidaria de hacerlo "en caliente", sino desde "el sosiego y la reflexión".

Con todo, ha recordado que el texto actual recoge un abanico de posibilidades muy diversas y que "la línea entre "intimidación y violación es muy delicada, hay muchos matices" y "el Código Penal no recoge casos concretos".