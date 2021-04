La presidenta de Navarra considera "una deslealtad" con el resto del país que Madrid tanteara para comprar vacunas rusas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, considera "una deslealtad" al resto de los españoles y también a la Unión Europea que la Comunidad de Madrid explorara la posibilidad de adquirir dosis de la vacuna rusa Sputnik, que aún no ha obtenido autorización por parte de las autoridades comunitarias.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Chivite ha recordado que los acuerdos con las farmacéuticas para la adquisición de virales son de la Unión Europea y los Estados miembros, pero no de las comunidades autónomas.

"Hay que respetar esos compromisos, ser leales a esos acuerdos, más allá de que algunas farmacéuticas hayan fallado en el suministro", ha argumentado, incidiendo en que todos están obligado a actuar con "lealtad" para "garantizar el acceso a la vacunación a toda la población con las mismas oportunidades".

ENCIMA, ARRIESGADO

En este contexto, ha calificado de "deslealtad" las gestiones del gobierno de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso para ver la posibilidad de hacerse con dosis de una vacuna que, además, no cuenta aún con aval europeo.

"Además, me parece arriesgado, si es la Agencia Europea del Medicamento la que tiene que autorizar o no las vacunas, yo me fío de la agencia", ha dicho.