El presidente de Asturiano pide clarificar el papel de las CCAA en los pactos nacionales de reconstrucción

Lo ha hecho en la conferencia de presidentes que como cada domingo se ha celebrado de manera telemática. En ese marco también ha reiterado que la "desescalada debe hacerse con flexibilidad y teniendo en cuenta las condiciones de cada uno de los territorios". "Las CCAA tenemos que tener un papel clave en esa desescalada", ha manifestado.

Barbón también ha aprovechado la cita telemática de este domingo para informar de que no asistirá a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebrará esta semana en el Senado y ha indicado que será la consejera de Presidencia la que represente al Principado.

"El deber antes que el placer, me hubiera gustado estar pero me parece fundamental seguir aquí en Asturias en estos días y no faltar a mis obligaciones como presidente del Principado", ha indicado Barbón.

Adrián Barbón ha celebrado las medidas anunciadas este sábado por Sánchez para el próximo dos de mayo, recordando que esas cuestiones habían sido propuestas ya por Asturias y ha pedido que se sumen otras medidas a dar de manera progresiva, como por ejemplo autorizar la pesca deportiva o la celebración de mercados al aire libre.

Barbón también ha pedido al Gobierno de Sánchez un mayor control y el endurecimiento de los protocolos de actuación en las residencias de mayores ya que no todas las comunidades están actuando igual.