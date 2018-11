El presidente de la Audiencia Nacional pide meditar sobre el fallo de las hipotecas antes de decidir

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha pedido meditar y leer en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas, de la que solo se conoce el fallo, antes de que se tome cualquier decisión al respecto.

"Pediría dos cosas, la meditación y el estudio de lo que ha ocurrido por parte de todas las personas que tengan alguna trascendencia en el ámbito social. Ver lo que ha ocurrido, leer la sentencia y después tomar las decisiones", ha expuesto Navarro al ser preguntado por esta decisión del Gobierno en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid..

Al ser preguntado por la reforma legislativa que va a aprobar hoy el Gobierno tras la sentencia del Supremo, ha reiterado que ante la trascendencia de esta resolución "creo que lo que hay que hacer es meditar un poco y ver cómo se puede solucionar".

"La moderación en los que hay cualquier tipo de resolución que pueda ser socialmente trascendentes es importante", ha insistido.

Ha destacado en este sentido que el Tribunal Supremo es una "institución fundamental en nuestro país" y si bien "debe pasar por los derechos a la crítica, al enfado y a pensar cosas diferentes", "como cualquier otra institución de este país tiene que ser respetada por todos los baluartes del Estado".

Todo ello, ha matizado, "sin perjuicio de que las resoluciones estén sometidas a la crítica y a la opinión de la prensa", que tiene que "vincular a la sociedad creando opinión".

Navarro no ha querido no obstante entrar a valorar la decisión del Gobierno, de que sean los bancos y no los clientes los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, al contrario de lo que falló el Supremo, que dictaminó que ese impuesto debía pagarlo el cliente.

"Igual que yo pido respeto a las resoluciones judiciales, respeto también lo que acuerde el Gobierno y me parece absolutamente legítimo", ha precisado.