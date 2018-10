El presidente del Banco Mundial no acudirá a una reunión económica en Arabia Saudí

El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, no acudirá al foro económico Future Investment Initiative (iniciativa de inversión futura) que se celebra a finales de este mes en Arabia Saudí, dijo hoy a Efe una fuente conocedora de la decisión que pidió el anonimato.

La fuente, que no precisó el motivo, señaló que las autoridades saudíes han sido informadas de que Kim no asistirá al encuentro.

En las últimas horas varios patrocinadores e invitados han anunciado que cancelaban su participación en la conferencia, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, en protesta por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul (Turquía).

La cadena de televisión estadounidense CNBC tuiteó que no acudiría al foro en Riad "debido a las preguntas abiertas alrededor de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi".

Por su parte, el canal CNN dijo hoy en un comunicado que "retiraba su participación".

Un columnista del diario The New York Times, Andrew Ross Sorkin, reveló ayer en Twitter que no iba a viajar al reino para participar en la conferencia debido a la desaparición del reportero.

La agencia de noticias Bloomberg ha sido otro de los medios de comunicación que ha cancelado su asistencia.

El pasado día 2, Khashoggi entró al consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para poder casarse con su novia turca, que se quedó esperando fuera del edificio.

Desde entonces, no se tiene noticia de su paradero.

Khashoggi, antiguamente cercano a la monarquía saudí, se distanció de ella el verano pasado, cuando el actual príncipe heredero, Mohamed bin Salman, ascendió a posiciones de poder.