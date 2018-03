El presidente del Congreso ratifica que hoy se hará la transición democrática en Perú

El presidente del Congreso de Perú, Luis Galarreta, ratificó que hoy "se llevará a cabo la transición democrática" en su país, con la aceptación de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la toma de juramento al vicepresidente Martín Vizcarra.

"Hoy se llevará a cabo la transición democrática", enfatizó Galarreta al Canal N de televisión, antes de asegurar que un documento publicado hoy por la prensa, en el que se acusaba a Kuczynski de "traición a la patria", es un borrador y no oficial.

Tras conocerse los términos de ese documento, Kuczynski lo consideró "inaceptable" y amenazó con retirar su renuncia y someterse a un proceso de destitución si el Congreso no aceptaba su carta de dimisión.

Galarreta enfatizó hoy que, en realidad, se trató de "un borrador que se trabajó" en el Congreso, pero dijo que el documento final "tiene que ser conforme a ley y tiene que admitirse".

"Esto se hará en consenso con todos los portavoces" remarcó antes de asegurar que "en otro momento se verá cómo se filtró" el supuesto borrador que causó conmoción en la clase política y la opinión pública nacional, al poner en entredicho la transición democrática.

"Yo no he visto el documento, ayer justo lo dije. Repito, la resolución tiene que ir conforme a ley. No trabajemos en base a supuestos sino en documentos que haga la junta de portavoces. Hoy se debe cerrar ese capítulo", reiteró poco antes de acudir a la reunión que decidirá la aceptación de la renuncia de Kuczynski.

Agregó que una vez que el pleno del Legislativo concluya con la votación y acepte la renuncia "la propia resolución tiene que convocar al señor vicepresidente, que entiendo saldrá de Cancillería, una comisión de anuncio, de recibo y tomará juramento".

"Ya estamos nosotros en el proceso de solicitud de renuncia. La seriedad se tiene que tomar para salir rápido de la crisis y volver a tomar la calma", concluyó.

Antes del inicio de la reunión de hoy en el Congreso, legisladores de diferentes bancadas coincidieron con Galarreta en que el documento filtrado era un borrador y, en la mayoría de los casos, rechazaron que incluyera términos que implican la acusación de un delito penal.

Horas antes, el grupo oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), había amenazado con boicotear el proceso de transmisión de mando presidencial si el Congreso insistía en mantener esos términos en su resolución.

El Parlamento peruano inició este jueves el debate sobre la renuncia de Kuczynski a la espera de la llegada a Lima de Vizcarra, quien ocupaba el cargo de embajador en Canadá, para que este jure como presidente y poner fin a la crisis gubernamental.

Kuczynski presentó su renuncia presionado por el Congreso, ante las evidencias, en vídeo y audio, de los intentos de sus aliados políticos, y al menos un funcionario y un ministro, por comprar el voto de un legislador opositor para impedir su destitución por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.