El presidente de la Constituyente rechaza las declaración de Duque sobre Venezuela

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó hoy las declaraciones del presidente colombiano, Iván Duque, quien pidió elecciones libres y dijo que Colombia debe estar preparada para cuando haya una transición a la democracia en Venezuela.

"Esa declaración del presidente colombiano es para que el mundo esté en alerta ante la agresión de su declaración (...), eso es una declaración de guerra prácticamente", dijo Cabello en su programa de televisión "Con el Mazo Dando".

El también considerado número dos del chavismo dijo que Duque "tendría que reconstruir Colombia" tras, según él, "60 años de guerra, un millón de muertos, más de 7 millones de desplazados".

Cabello consideró las declaraciones del presidente colombiano como una "falta de respeto" y señaló que ni Duque ni la "oligarquía" de ese país van a "meter un dedo en Venezuela".

"Aquí no van a meter su droga, no, no, no. Aquí no van a meter su violencia", dijo tras acusar a Colombia de ser "productor de drogas".

Este martes, Duque pidió que se celebren elecciones libres en Venezuela para que en esa nación haya una "transición a la democracia" que permita a los ciudadanos "recuperar su país".

Indicó que cuando haya "una transición a la democracia" Colombia debe estar preparada para tener un papel "importante" en la "reconstrucción" del país vecino.

"Colombia tiene que estar preparada, primero para atender a los hermanos que están llegando a nuestro país, y al mismo tiempo para que el día que se haga esa transición a la democracia también pueda jugar un papel importante en la reconstrucción de ese país con otros miembros de la comunidad internacional", destacó el mandatario.