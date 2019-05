Un presidente del Gobierno de paseo por las calles de Vallecas

Con un paseo por el distrito madrileño de Puente de Vallecas, Pedro Sánchez ha aparecido por primera vez en la campaña electoral del PSOE en Madrid, en un lugar simbólico para los socialistas donde ha intercambiado conversaciones con los vecinos y comerciantes y ha hecho un guiño a un posible pacto con Podemos.

"Presidente, ¿habrá luz verde para un gobierno con Podemos?", le ha preguntado un periodista mientras esperaban frente a un paso de cebra regulado por un semáforo, que Sánchez ha utilizado para responder a su pregunta: "Mira, la luz verde".

Acompañado por los dos candidatos del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y al Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, y rodeados por un corro de periodistas y gente del partido, han avanzado con dificultades por una de las principales arterias del distrito madrileño. "Pues estamos teniendo un paseo tranquilo", ha ironizado Sánchez.

Todos los que se han cruzado con el presidente del Gobierno en funciones en su recorrido, que ha durado unos treinta minutos hasta la agrupación socialista de Puente de Vallecas, querían una foto con él, algunos incluso le han llegado a plantear sus problemas personales.

También algún espontáneo le ha reiterado que "con Rivera, no", mientras que otro ha dicho que aquí no "pinta nada". "Yo he votado a Vox", ha esgrimido.

Varios curiosos se han acercado hasta el presidente en funciones para pedirle selfis, que haga "algo" con la "humareda" que emana por los balcones de sus vecinos, e incluso un adolescente se ha aproximado con el libro del presidente, "Manual de Resistencia", en mano para que se lo firmara.

A todos ellos, Sánchez les ha recordado lo mismo: "El 26 de mayo tienes que ir a votar".

Durante el paseo, una vecina ha apelado a Sánchez directamente para pedirle que lo "arreglen todo", que suban las pensiones y los sueldos, a lo que el presidente ha respondido que ya las ha aumentado "un poquito", lo que, al parecer, no ha contentado por completo a la mujer.

"Le voy a presentar a nuestro candidato a la Alcaldía de Madrid, Pepu", ha dicho Sánchez a esta misma vecina, quien ha confesado no conocer al exseleccionador. "A usted, sí -ha dicho señalando a Gabilondo-; a usted lo veo mucho en la televisión".

Sánchez ha hecho varias paradas en algunos de los establecimientos del barrio para hablar con sus regentes, como un quiosquero de la avenida de la Albufera que le ha comentado que ahora vende 150 periódicos de los 600 que vendía antes.

Casi al final del recorrido, una mujer ha abordado al presidente en funciones para pedirle que ayude al pueblo venezolano. "Hágalo por ellos", ha dicho señalando a un niño que le acompañaba. A esta misma reivindicación se ha sumado otro compatriota que, además, le ha reiterado que "no quieren allí a Zapatero".

Tras el recorrido, Sánchez, Gabilondo y Hernández se han dirigido a la agrupación socialista vallecana, en la calle Concordia, donde se han reunido con representantes vecinales, ya fuera de los focos de las cámaras.

Esperanza Ronda y Marta Pére-Cejuela