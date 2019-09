El presidente de Guatemala arremete contra la prensa y los países donantes

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, arremetió este lunes contra los medios de comunicación locales y también contra los países donantes aglutinados en el G-13, a quienes echó en falta durante la presentación del proyecto de presupuesto para el año que viene.

"El presidente arremete contra la prensa", dijo en tono burlón durante al acto en el Palacio Nacional de la Cultura, donde aseguró que los medios de comunicación "son malos porque no son tontos".

Y en este contexto contó, para explicar "cómo son de malos", que cuando tenía "en la nuca el desastre de la erupción del Volcán de Fuego" cometió "el pecado de decir que no teníamos dinero para emergencias" añadió que en ese momento la prensa dijo: "¿Cómo es posible que no tengan si comen no sé cuantos aguacates ahí en Casa Presidencial?"

"Son malos, son pura lata. Y no creo que sean tontos, porque no creo que tengan un pelo de tontos. Osea que son malos y eso es peor. Ojalá fuera tontos porque si fueran tontos los podríamos exculpar pero como no son tontos, o no sé, pero como no son tontos, son malos", insistió.

Jimmy Morales, quien manifestó que en Guatemala hay periodistas que hablan "chaladas", "sin saber" y por deporte sin ni siquiera tener "bonitas voces", aseguró que en el país centroamericano no hay prensa libre desde hace años y nombró algunos de los medios locales y también internacionales.

En este sentido, aseguró que los periodistas han "arremetido contra Guatemala" porque en sus notas de prensa "acusan, juzgan y sentencia" al guatemalteco y "no dan libertad a los jueces para que pueda emitir un análisis y después una sentencia".

Vehemente y con el dedo índice en alto, Morales se preguntó "quien los maneja" y lamentó que a pesar de los testimonios de algunos colaboradores eficaces en otros casos "no hay ninguna persecución contra ellos", pero sí la inician de oficio contra otra cualquier persona.

Además de los medios de comunicación, el jefe de Estado guatemalteco, mientras saludaba a los presentes, en especial al cuerpo diplomático, echó en falta la presencia del grupo de países donante conocido como G-13.

El G-13, creado en 1999 en el país centroamericano, está integrado por las embajadas de Italia, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la delegación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Naciones Unidas.

"Hubiera querido que estuviera el G-13 (...). Pero están los importantes. Gracias por venir", dijo Morales, y añadió que los presentes, a los que no detalló, son "gente que se interesa de verdad por nosotros".

En este mismo punto de su discurso, el presidente, que terminó su pronunciamiento con una gran ovación de los asistentes -funcionarios y miembros de su Gabinete de Gobierno-, también notó la ausencia de las ONG financiadas que no apoyan temas de desarrollo.