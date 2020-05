El presidente de Guyana se compromete a aceptar el resultado del recuento

El presidente de Guyana, David Granger, se comprometió este martes a aceptar el resultado del recuento de las elecciones regionales y generales celebradas el pasado 2 de marzo que comienza mañana, proceso que llevará a cabo la Comisión Electoral de Guyana (Gecom).

Granger, en un discurso al país, señaló que el recuento, paralizado por demandas judiciales ante un proceso electoral bajo sospecha de falta de transparencia e irregularidades, permitirá jurar un Gobierno elegido democráticamente.

El presidente de Guyana aseguró, sin embargo, que las controvertidas elecciones, supervisadas por grupos de observadores nacionales e internacionales, algunos de los cuales fueron expulsados del país, "fueron libres, justas y ordenadas".

"Los eventos posteriores resultaron en la prolongación del proceso electoral mucho más allá de la fecha límite para la declaración de resultados. Esa prolongación fue ocasionada por un retraso debido a impugnaciones legales en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones", aclaró.

EL PRESIDENTE NIEGA INTERFERENCIA

"Siempre he cumplido con las decisiones de los tribunales. Nunca he interferido, intervenido o entrometido en el trabajo de la Comisión Electoral. Respeto su independencia y siempre he respetado la Constitución de Guyana, que es la ley suprema del país", subrayó Granger.

La Gecom informó este martes de que la orden de recuento fue ya publicada y que eso despeja el camino para que comience el miércoles, a lo largo de un proceso que se prolongará durante 25 días.

La Gecom permitirá una transmisión de audio del recuento manual de las papeletas, mientras que cuando se comience la introducción de los datos al ordenador se transmitirán imágenes, de acuerdo con la orden.

La orden especifica que el recuento lo ejecuta la Gecom, mientras que un equipo de alto nivel de la Comunidad del Caribe (Caricom) supervisa el proceso.

Los representantes de los partidos políticos que participaron en las elecciones, el equipo de Caricom, los observadores acreditados y los miembros de Gecom son los únicos grupos a los que se permitirá participar en el proceso de recuento, de acuerdo con la orden.

En su alocución, Granger sostuvo que estaba satisfecho de que el equipo de alto nivel de Caricom que viajó a Guyana en marzo para observar el proceso electoral haya podido volver y que la Gecom esté preparada para ejecutar su mandato.

"La Comisión Electoral debe poder realizar su trabajo de conformidad con la Constitución. Insto a todos los guyaneses a que sean pacientes mientras esperamos el resultado del recuento nacional ", concluyó Granger.

El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, pidió este lunes al Gobierno de Guyana que dé luz verde para el regreso de representantes del Centro Carter, especializado en la supervisión de procesos electorales, y de observadores del Instituto Republicano Internacional (IRI), organización en favor de la democracia, para garantizar un recuento electoral transparente.

LAS ELECCIONES SE CELEBRARON CON DOS PARTIDOS

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que dos partidos se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

El presidente y candidato de una coalición oficialista, David Granger, convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018 -con 33 votos a favor y 32 en contra- por parte del opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP), que tuvo en estas elecciones como alternativa a presidente a Irfaan Ali.

Tanto la oficialista Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) como el opositor PPP se habían adjudicado la victoria en las lecciones del 2 de marzo.

A pesar de las fuertes críticas de los observadores internacional, la Gecom divulgó poco después de las elecciones unos resultados de los comicios que daban como ganador a la APNU + AFC, con un escaño más que el opositor PPP.