El presidente de Honduras dice que "no pasarán" quienes quieren poner de rodillas al país

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este sábado en una concentración del gobernante Partido Nacional en Tegucigalpa, que "no pasarán" aquellos que se dedican a "actos vandálicos para ver si ponen de rodillas al país".

"No vamos a regresar atrás; por ahí andan unos que han importado desde Venezuela los famosos comandos insurreccionales, por ahí vienen esos mismos año con año atacando la economía para ahogar al pueblo hondureño, ahí andan unos con un manual de Venezuela queriendo atacar a la empresa privada haciendo actos vandálicos para ver si ponen de rodillas al país. Pero aquí en Honduras no pasarán, no pasarán", expresó Hernández.

El señalamiento tácito de Hernández ha sido contra el partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía.

"Aquí los hondureños queremos paz, somos gente alegre, no nos van a doblegar el espíritu porque estamos nacidos para crecer y ser grandes", enfatizó el gobernante ante miles de nacionalistas que se concentraron frente a los edificios del Centro Cívico Gubernamental, en construcción, a un costado de la Casa Presidencial.

La manifestación del Partido Nacional es la segunda en las últimas dos semanas en Tegucigalpa, luego de una cadena de marchas, desde mayo, promovidas por maestros y médicos que han venido exigiendo la derogación de dos decretos relacionados con los sistemas de salud y educación, sobre lo que no han logrado un acuerdo para iniciar un diálogo.

Los decretos ya fueron derogados por el Gobierno, pero los médicos y maestros que protestan condicionan su participación en el diálogo, al que ha invitado Hernández.

Algunas de las protestas han terminado de manera violenta, con choques entre policías y manifestantes, mientras que por separado se han registrado otros hechos violentos como la quema de decenas de vehículos, entre contenedores de una multinacional bananera y de una empresa ligada a la estatal eléctrica, entre otros.

"Nos encomendaron recuperar la paz y la tranquilidad del país y lo hemos apostado todo. Y vamos avanzando, no podemos permitir jamás que Honduras retroceda y quede en manos de los delincuentes, porque los hondureños que somos buenos somos más", enfatizó Hernández, contra quien sectores de oposición exigen su salida del poder.

El gobernante indicó que al asumir su primer mandato, en 2014, "encontramos destruidas las carreteras de Honduras y al terminar este mandato le vamos a entregar al pueblo hondureño las mejores carreteras de Centroamérica para que despegue este país".

Añadió que su gobierno encontró una microempresa abandonada, con problemas de crédito y la extorsión por parte de bandas criminales, pero que ahora "estamos listos para apoyar a los que más empleos generan, que son los micros y pequeños empresarios".

"No descansaremos hasta hacer de la microempresa el músculo más fuerte que este país tiene en su economía", recalcó.

Hernández también le dijo a los de la oposición que "no se equivoquen" con Honduras y su pueblo, "que quiere ver a sus hijos crecer" y "más empleos".

"No vamos a permitir que los actos violentos amedrenten a un pueblo que ha nacido para ser grande. Aquí los hondureños queremos paz, somos gente de trabajo, somos gente alegre, no nos van a doblegar el espíritu, porque estamos nacidos para crecer y ser grandes. Vamos a salir adelante", reiteró el gobernante.