El presidente de Melilla (Cs) dice que tras la marcha de Rivera "los demás deberían haber seguido su ejemplo"

A través de una carta pública este miércoles, Eduardo de Castro ha señalado que el pasado sábado, durante la reunión en Madrid del Consejo General de Ciudadanos, rechazó los nombres propuestos porque Cs debe emprender otro camino.

"Tenemos --ha manifestado-- que ser un partido sin aspiraciones de sustituir a ningún otro y sí de ocupar nuestro espacio natural de centro y cumplir con la función originaria de Cs: ayudar a realizar las grandes reformas institucionales pendientes que no están en las agendas del bipartidismo y sin las cuales nos arriesgamos a que nuestro sistema político se disgregue en una suerte de partidos antisistema, separatistas, regionalistas, que difícilmente pueden ponerse de acuerdo por el bien de España".

El único presidente autonómico de Cs, que accedió al cargo en un pacto con PSOE (cuatro diputados) y Coalición por Melilla (ocho), contraviniendo las directrices de Cs a nivel nacional, que le habían marcado pactar con la fuerza mayoritaria en la Asamblea (el PP con diez escaños), ha añadido que "la autocomplacencia y la orquestación del aparato no es lo que necesitamos, no es lo que se espera de nosotros. Igual que la sumisión absoluta de algunos no puede ser sinónimo de lealtad al proyecto de Cs".

CRITERIO CRÍTICO Y CONSTRUCTIVO

Para el único diputado de Cs en la Asamblea de Melilla, aunque presidente de la Ciudad gracias a los votos de socialistas y cepemistas, "la independencia de criterio, ser crítico, no es sinónimo de deslealtad al proyecto; al contrario, lo fortalece y lo saca de donde no tendríamos que haber salido nunca: de nuestros orígenes"

Eduardo de Castro ha destacado que Ciudadanos es "un partido de centro, liberal, progresista, regenerador, distinto". "Y ahora -ha añadido- más necesario e imprescindible que nunca, en estos tiempos tan convulsos políticamente".

Por otro lado, ha aclarado que aun habiendo votado 'no' a la gestora, que tiene como secretario general a José Manuel Villegas Rodríguez --que ya ha adelantado que no estará en la nueva Ejecutiva-- y como portavoz a Melisa Rodríguez, seguirá, y no será el único, "con criterio crítico y constructivo sus decisiones con el deseo de que lleguemos al 15 de marzo con una renovación profunda que nos haga más fuertes y por la que estemos más unidos para recuperar el espacio perdido".

"Tenemos que recobrar la ilusión de nuestras bases, de nuestros afiliados que tanto han luchado, haciéndoles más partícipes en este gran proyecto que es Cs. Eso servirá, sin duda, para devolver la ilusión a ese electorado que nos ha apoyado tanto" ha concluido el coordinador territorial de la "formación naranja" en Melilla.