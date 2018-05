El presidente de Mozambique llora la muerte del histórico líder opositor Dhlakama

El presidente de Mozambique, Filipe Nyussi, lamentó la muerte del histórico líder de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), principal partido opositor del país, Afonso Dhlakama, informan hoy los medios locales.

"Es un momento muy malo, sobre todo para mí. Estábamos resolviendo los problemas de este país", afirmó Nyussi en un mensaje dirigido a la nación en la televisión estatal TVM a última hora de ayer, tras conocerse el fallecimiento de Dhlakama a los 65 años.

El dirigente opositor murió por enfermedad en el bosque de Gorongosa, donde se refugiaba desde 2012, mientras esperaba un helicóptero para trasladarle a la capital de Sudáfrica, Pretoria, para recibir tratamiento médico urgente.

"El momento se torna muy malo sobre todo porque desde ayer (miércoles) estuve haciendo un esfuerzo por ver si yo trasladaba a mi hermano (Dhlakama) fuera del país. No lo conseguí y el peso para mí es mayor que para cualquier otra persona", subrayó el presidente.

"Estoy muy deprimido -explicó- porque debería haber conseguido transferirle. No me dieron tiempo. No me informaron de que estaba enfermo durante una semana. Me lo dijeron hace un día".

Nyusi aseguró que la última vez que habló con Dhlakama, éste empleó la frase "no vamos a fallar en nada", en referencia al camino para lograr una paz efectiva en la antigua colonia portuguesa.

"Lo que importa es que el país no se detenga y no debemos continuar como un Estado sin oposición. La oposición no hace daño a nadie", agregó el mandatario, líder del gubernamental Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo).

Dhlakama era desde 1984 el jefe político de la Renamo, movimiento creado por la antigua Rodesia (hoy Zimbabue) y Sudáfrica para luchar contra la extensión del comunismo en la región, y por ende contra el Frelimo.

Su firma figuró en los Acuerdos de Paz de Roma (1992), rubricados con el entonces presidente y líder del Frelimo, Joachim Chissano, y que ponían fin a una guerra civil de 16 años que comenzó tras la independencia del país de Portugal, y dejó un millón de muertos.

A pesar del acuerdo de 1992, la Renamo continuó llevando a cabo esporádicos ataques en diferentes zonas de Mozambique hasta la firma definitiva de la paz, el 5 de septiembre de 2014, a cuarenta días de las últimas elecciones celebradas en el país, que ganó Nyussi.