El presidente del Nuevas Generaciones del PP defiende la "memoria y dignidad" de las víctimas de ETA

"El Partido Popular no puede permitir que se imponga una historia que no sea la real ya que no se puede reescribir la historia desde la mentira y el terror", ha declarado Gago en la inauguración del XI Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana.

Gago ha insistido en que "el único mensaje ante el final de ETA" es el de "mantener siempre en la memoria a las víctimas, dignidad para todos los que han perdido un ser querido y buscar la verdad para que se esclarezcan todos los asesinatos". Ha criticado "a otros", como "Arnaldo Otegui, el PNV o Podemos", que "han preferido participar en una obra teatral en el sur de Francia para escenificar un último acto vergonzoso de la banda terrorista".

El presidente de Nuevas Generaciones ha remarcado su compromiso con la sanidad y la educación, de los que ha dicho que "se están perdiendo pilares fundamentales".

"Es increíble que después de tantos años de democracia haya representantes públicos que se propongan coartar libertades", ha criticado. "El Partido Popular no adoctrina a nadie, no aplica moralidad y mucho menos impone la lengua en la que tenemos que hablar", ha continuado.

A su juicio, los nacionalismos están alimentando "la barbaridad que supone favorecer económicamente a los que rotulan en un idioma frente a los que lo hacen en otro, terminando por dividir a la sociedad por la lengua en la que habla".