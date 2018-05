El presidente del PP balear asegura que el 75% de descuento está garantizado también para los próximos años

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha asegurado este miércoles que el descuento del 75 por ciento en los viajes desde Baleares a la Península está garantizado también para otros años y ha dicho a la líder del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que "abrir el debate --de incluirlo-- en el Régimen Especial de Baleares (REB) es engañar a la gente".

En declaraciones a la prensa, Company ha acusado a la presidenta de estar más interesada en "no conseguir cosas que en conseguirlas" y en "mantener el mantra de 'Madrid nos mata' antes que conseguir cosas muy necesarias para Baleares".

En este sentido, ha considerado que el pueblo de Baleares "no puede dormir tranquilo" por tener una presidenta que no le interesa "conseguir cosas" o que "no invierte 200 millones de euros que tiene parados".

"Hace semanas dije que Armengol llegaba tarde a la negociación y quiero confrontar nuestra alegría al conseguir el 75 por ciento de descuento para viajes" con las declaraciones de la presidenta y de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, con manifestaciones "de cómo que no les va bien". "No están disfrutando este hecho histórico que ha conseguido el PP", ha censurado.

Asimismo, ha considerado que "abrir el debate" de que el descuento debe incluirse en el REB "es engañar" a los ciudadanos y, así, ha remarcado que no "entra en la cabeza" que este año los baleares tengan un descuento del 75 por ciento y el próximo año no. "Armengol tendría que saber que el 75 por ciento o el descuento de residentes está en el REB y seguirá", ha añadido.

El líder de los 'populares' ha insistido en que Baleares tendrá "exactamente lo mismo que pueda tener Canarias" con la única excepción de que ese archipiélago está considerado región ultraperiférica.