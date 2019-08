El presidente de Perú defiende legalidad de pedido de adelanto de elecciones

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, defendió este jueves la legalidad del proyecto de adelanto de elecciones generales que anunció el pasado domingo ante el pleno del Congreso, durante el 198 aniversario de la independencia del país.

"Es perfectamente constitucional", declaró Vizcarra a periodistas que lo interrogaron por las duras críticas que hacen sectores de la oposición política a la iniciativa que plantea acortar en un año el período de gestión del Ejecutivo y del Congreso, para que un nuevo Gobierno asuma funciones el próximo 28 de julio.

Vizcarra aludió, precisamente, a los personajes que "dicen: no se puede, no hay tiempo, no se va a lograr" y puso de ejemplo a la exitosa organización de los Juegos Panamericanos que actualmente se celebran en Lima.

"Miren qué coincidencia, los mismos que decían que no se podía hacer los Panamericanos, que iban a salir mal, que no iba a haber tiempo para las obras de infraestructura, de organización, ahora ven unos Panamericanos ejemplares; a ellos mismos les podemos demostrar que sí hay tiempo", remarcó.

El Ejecutivo cumplió este miércoles con presentar ante el Congreso el proyecto para adelantar las elecciones generales como una salida a la crisis política instalada en el país desde el inicio del actual periodo gubernamental, el 28 de julio de 2016.

Vizcarra heredó un interminable enfrentamiento con el Parlamento, que empezó desde que Pedro Pablo Kuczynski derrotó por un estrecho margen a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e inicio una gestión que debía concluir en 2021.

Kuczynski dimitió al cargo en marzo de 2018 para evitar ser destituido por el Congreso, que domina el fujimorismo, por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, por lo que asumió el vicepresidente Vizcarra.

A pesar del cambio, desde entonces se ha mantenido la pugna entre Ejecutivo y Legislativo, que ha postergado, bloqueado o modificado las propuestas de reforma judicial y de lucha contra la corrupción que ha planteado el Ejecutivo en medio del gigantesco escándalo de corrupción vinculado con Odebrecht.

Al respecto, Vizcarra sostuvo este jueves que "lo único que se requiere es voluntad para que el pueblo se pronuncie y nuevamente elija un recambio de autoridades con visión al bicentenario (de la independencia)".

Acotó que la intención es que finalmente se logre "ese consenso que requiere el Perú para, en armonía, lograr las bases para el desarrollo en esta oportunidad".

Vizcarra dijo que "felizmente el Congreso está integrado por muchos más congresistas que sí ven esta opción... como una salida a una crisis institucional de confrontación permanente entre el Legislativo y el Ejecutivo que ya lleva tres años".

"Ya la población dice basta, la población dice ya hasta cuándo. Creo que sí es factible en un año hacer un proceso de elecciones y transferencia para nuevas autoridades, que sea el pueblo el que elija", reiteró.

El gobernante sostuvo que, a pesar del adelanto de elecciones, las actuales autoridades del país van a tener cuatro años de gestión que, consideró, "es un tiempo suficiente para haber demostrado lo que han podido dar Ejecutivo y Legislativo".

"Y no nos hemos puesto nosotros en una posición cómoda, tratando de buscar culpables y responsables; es decir, los malos son del Congreso y se cierra el Congreso, no, nosotros somos también autocríticos y decimos la situación en su conjunto amerita un cambio completo de estas dos instituciones del Estado", sostuvo.

Vizcarra también confirmó que este miércoles se reunió con su vicepresidenta, la también congresista Mercedes Aráoz, quien antes declaró que no había sido informada de la decisión del Ejecutivo y marcó distancia de la propuesta de elecciones.

Tras decir que tiene una "buena relación" con Aráoz, el gobernante sostuvo que le explicó las razones de su proyecto, en un encuentro que fue "cordial".

"Podemos discrepar de qué cosa es lo mejor, qué decisión es la mejor, pero nuestra relación es cordial y así lo hemos comprobado una vez más en la reunión de ayer", comentó.