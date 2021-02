El presidente afgano cree que hay "una oportunidad" para la paz

Londres, 22 feb (EFE).- El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, cree que hay "una oportunidad para acelerar el proceso de paz" en su país después del anuncio de la OTAN de que no ha tomado una decisión final sobre la retirada de tropas.

Ghani dijo en una entrevista con la cadena pública británica BBC que el anuncio de la Alianza Atlántica puede ayudar a que todas las partes en el conflicto afgano lleguen a la misma conclusión: "que el uso de la fuerza no es la solución".

La OTAN tiene casi 10.000 tropas en Afganistán, pero en virtud de un acuerdo entre EE. UU. y los talibanes, estaba previsto que se retirasen para el mes de mayo, después de 20 años en el país.

El presidente afgano cree que se presenta ahora una oportunidad para alcanzar "un acuerdo político", pero insistió en la necesidad de que haya "un esfuerzo concertado" a nivel internacional.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, revisa el acuerdo alcanzado por su predecesor, Donald Trump, después de que las fuerzas militares de ese país llegaran a Afganistán tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero los talibanes se han reagrupado y en 2018 ya eran activos en más de dos terceras partes del país.

Ghani añadió a la BBC que está "encantado" con su relación con la nueva administración estadounidernse y la "coherencia" en la comunidad internacional ante el futuro de Afganistán.

"Cuento con la fuerza de la coherencia para evitar tragedias. Hay tanto temor a una caída hacia una guerra civil", añadió el presidente afgano ante el deterioro de la situación.

No obstante, descartó el temor a una victoria militar por parte de los talibanes al resaltar que Afganistán "no es Vietnam. El Gobierno no se está desmoronando".

Ghani hizo estos comentarios ante la falta de avances en las conversaciones de paz y el alto nivel de violencia en el país.

"De nuestra parte, tenemos un sentido de la urgencia, estamos dispuestos a tomar decisiones duras, y se requerirán decisiones duras. Cuarenta años de violencia en este país (ya) es suficiente", dijo.