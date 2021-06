El presidente andaluz critica la actitud "agresiva" a "izquierda y a derecha" para forzarle a un adelanto electoral

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este martes la "actitud agresiva" que está viendo "a la izquierda y a la derecha" en el Parlamento andaluz para forzarle a un adelanto electoral en la comunidad.

"No entiendo que a la izquierda y a la derecha, a ambos lados del Parlamento de Andalucía, me encuentro una actitud agresiva y de propiciar y poner palos en las ruedas para forzarme a un adelanto electoral. Creo que la izquierda y la derecha se equivocan porque no es el deseo de los ciudadanos y es tremendamente inoportuno", según ha indicado Moreno durante su intervención en Sevilla en el Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid', que organiza el diario El Español.

Ha querido dejar claro que mientras goce de una mayoría en el Parlamento va a seguir trabajando por "agotar la legislatura" y por convencer al resto de partidos políticos para que se sumen al diálogo y el acuerdo, "incluido el nuevo PSOE-A, con el nuevo liderazgo".

"Yo soy contrario a cualquier proceso de adelanto electoral", según ha indicado Moreno, quien ha señalado que su Gobierno genera "confianza y estabilidad", lo que es fundamental en estos momentos para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Así, se ha preguntado si sería "oportuno" y razonable en este momento, en el que estamos saliendo de la gravísima crisis sanitaria generada por la pandemia, acariciando el sueño de inmunidad colectiva, y en el que hay que seguir vacunando a miles de personas y reconstruir, que se disuelva la Cámara autonómica, se celebren elecciones y no haya un Gobierno hasta dentro de seis meses. "A mí no me parece razonable", según ha expresado acto seguido el presidente, para quien no es el momento de coger "megáfonos y pancartas".

En cuanto al PSOE-A, Moreno ha manifestado que durante esta legislatura no ha podido "contar" con él por la crisis de liderazgo interno que ha padecido y que ahora desea que ese partido, resuelto ya su liderazgo, sea "pragmático, sensato, que entienda que llegamos mucho más lejos unidos, y que podemos alcanzar acuerdos de legislatura, de estado y para el bien del conjunto de los ciudadanos".

Durante su intervención, el presidente también se ha referido a la reunión que mantendrá el jueves en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, confiando en que tras más de dos años y medio de "espera" sea una reunión que dure un "tiempo razonable" para poder departir y contrastar y que de ella salgan conclusiones positivas no solo para Andalucía, sino para el conjunto de España.

Uno de los asuntos que Moreno llevará a su reunión con Sánchez es el de los fondos europeos Next Generation porque quiere saber cómo se van a repartir y para qué proyectos y, sobre todo, que haya "cogobernanza" en su gestión. "Tenemos muchas dudas que debemos solventar", ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que Andalucía es un "contrapeso para que haya un Gobierno que piense en conjunto del país, en la solidaridad interterritorial y en la igualdad plena del conjunto de los españoles".

Ha confiado en que Pedro Sánchez entienda que "llegamos más lejos si caminamos juntos y lo practica con cogobernanza real, no de pacotilla ni de titulares", al tiempo que ha advertido de que no debe haber "mesas bilaterales" del Gobierno con determinadas comunidades, pero que si finalmente las hubiera, Andalucía también la pediría.

Juanma Moreno ha advertido de que si Andalucía no sale bien de esta crisis, España no va a salir bien, por razones obvias, como la dimensión y el PIB de esta comunidad. Ha insistido en que a la hora de diseñar el plan de recuperación, impulso y reactivación de la economía, el Gobierno central "necesariamente tiene que pensar en Andalucía", ya que todo lo que sea "orillar" a esta tierra llevará a un crecimiento del país más lento y lastrado. Ha confiado en que Pedro Sánchez también tenga esto en cuenta.