El presidente argentino promete corregir errores tras el traspié en las primarias

Buenos Aires, 14 sep (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, pidió este martes a quienes no votaron por su partido en las elecciones primarias de este domingo no condenar a la Argentina “al retroceso”, en referencia a la gestión opositora que hubo hasta 2019, al prometer que su Gobierno va a hacer lo postergado y “corregir” lo que hizo mal.

Con la vista puesta en las legislativas del 14 de noviembre próximo, Fernández pidió a los que no votaron por el oficialismo que no se interrumpa “la marcha” que empezó con su mandato como parte del Frente de Todos en diciembre de 2019, cuando venció al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que es parte del opositor Juntos por el Cambio, la coalición que este domingo recibió mayores apoyos en las primarias.

“Sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos; los errores cometidos, no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso”, afirmó.

Las primeras elecciones con Fernández como presidente eran asumidas por los analistas como un plebiscito a su mandato -marcado por la gestión de la pandemia y la continuidad de la recesión que comenzó en 2018- y para reordenar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Según el conteo provisional de los comicios de este domingo, las listas de precandidatos a diputados del oficialista Frente de Todos fueron las más votadas solo en 7 de las 24 jurisdicciones, frente a las 14 en las que el opositor Juntos por el Cambio fue la fuerza más popular, en tanto el Gobierno con sus propuestas para el Senado lideró en apenas 2 de las 8 provincias en juego.

“A los que no nos votaron, les pido, por favor, que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019”, advirtió, al indicar que en la Administración de Macri las pymes cerraban, se perdía el trabajo y se tuvo que multiplicar por tres los planes sociales.

“Ahora que este tiempo” de la pandemia “pasa”, es la hora de “seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, de hacer lo que debimos postergar y no hicimos, de corregir las cosas que hicimos mal”, prometió.

A los militantes les pidió convencer al electorado que lo “que está en juego” es que “la Argentina se ponga de pie”, que “el trabajo vuelva”, que “los empresarios argentinos sigan radicando su capital” en el país.

Fernández volvió a señalar que su Gobierno apuesta al “mundo de la industria” por sobre el “mundo financiero” pero que está “convencido” que “la unión del capital y el trabajo” es lo que dinamiza el crecimiento y que están “empeñados” en distribuir trabajo.

El 14 de noviembre se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados -donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta- y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo.