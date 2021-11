El presidente de la Asociación 11M: "El atentado generó una fractura muy grande en la sociedad que hoy pervive"

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, considera que los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y las "teorías de la conspiración" que hubo en torno a sus autores, han generado una "fractura muy grande" en la sociedad española que "todavía pervive".

Así lo ha afirmado este martes durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para informar sobre la proposición que se está debatiendo en la Cámara para crear, a propuesta de Vox, una ley cántabra de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Paz ha opinado que en España "cuesta" asumir el 11M o incluso, en ocasiones, parece, según ha dicho, querer olvidarse, algo que cree que se debe a que lo que ocurrió tras él tuvo "gravísimas consecuencias para la sociedad española y su fractura".

De hecho, ha señalado que cada 11M se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y ha lamentado que en algunos actos ese día ni siquiera se hace referencia al atentado de Madrid, ocurrido un 11 de marzo.

"No podemos admitir un relato sobre el terrorismo en nuestro país que silencie lo ocurrido el 11 de marzo de 2004", ha afirmado Paz, que cree que ahora, transcurridos ya casi 18 años del atentado --en el que explotaron bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid provocando casi 200 muertos-- es "importante ir haciendo una memoria objetiva", "de lo que realmente pasó", "antes, durante y después del 11M" porque es lo que va a quedar en la Historia.

Paz ha señalado que las víctimas "exigen" a la sociedad que "no olvide" porque, mantener esa memoria, es un "ejercicio continuo de respeto hacia quienes padecieron el daño y a su vez es una obligación moral de nuestra democracia el recordar a quienes perdieron la vida y la salud en ese ataque".

Precisamente, Paz ha criticado que en la propuesta de ley cántabra de reconocimiento y homenaje a las víctimas que se está debatiendo en el Parlamento no se cite de forma expresa los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y sí otros, cuando hasta ahora ha sido el "peor" que se ha sufrido "en suelo europeo".

La omisión de una referencia al atentado del 11M ha sido uno de los 'peros', aunque no el único, que la asociación ha puesto al texto que sirve como base para trabajar en esa ley cántabra de víctimas del terrorismo.

También ha considerado "algo reiterativo" el nombre propuesto para bautizar esta norma (Ley de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo) y, en su lugar plantea denominarla Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo para incluir en su denominación una referencia al objetivo que persigue, que es el de proteger y atender a las víctimas.

También echa en falta referencias en el texto a los protocolos de actuación inmediata que debería llevar a cabo la comunidad ante un atentado terrorista y también ha propuesto la ejecución de simulacros de este tipo de actos.

En cuanto a las ayudas que se plantean articular en el texto, también la asociación se ha mostrado en contra de que para acceder a éstas se tenga que estar empadronado en la comunidad, algo que, a su juicio, "provoca situaciones de desigualdad difícilmente corregibles".

"Los terroristas cuando cometieron su acciones no distinguieron si estaban o no empadronadas (las víctimas). En consecuencia la ley no debe exigir tal requisito", ha opinado Paz, que ha explicado que la asociación ya ha impugnado por ello otras normas de este tipo, como la de la Comunidad de Madrid.

También ha propuesto que se habilite "una ventanilla única" donde las víctimas puedan registrar las solicitudes y que luego sean redirigidas por la propia Administración donde corresponda para su tramitación, algo que evitaría el "indeseado peregrinaje" de las víctimas.

Por otra parte, Paz se ha mostrado a favor de la importancia de la educación en valores y en Derechos Humanos en las escuelas y ha subrayado la necesidad de transmitir y explicar en las aulas qué es el fenómeno terrorista y explicar, por ejemplo, los motivos que llevan o llevaron a cada banda a perpetrarlos --el por qué mata-- algo que, según ha aclarado, no significa justificarlos.

Por otra parte, se ha mostrado en desacuerdo con quienes afirman que el terrorismo de ETA está más vivo que nunca por el hecho de que Bildu esté en las instituciones.