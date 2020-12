El presidente de la Cámara de Barcelona se presenta a las primarias de JxCat para estar en las listas de las elecciones

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha anunciado este miércoles que se presenta a las primarias de JxCat que decidirán las primeras ocho posiciones de la candidatura del partido por Barcelona a las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero.

"Me hubiera gustado más hacerlo en una lista a la escocesa, con todos los partidos independentistas, pero no ha sido posible. En todo caso, lo hago en el partido que más ha defendido la unidad que siempre he pedido", ha explicado en un tuit recogido por Europa Press.

Canadell se presenta a las primarias como simpatizante del partido --no es militante-- y ha afirmado que quiere "defender el mundo empresarial desde el Parlament: esto incluye en sentido amplio a empresarios, autónomos y trabajadores".

Considera que Cataluña puede ser "uno de los países más prósperos de Europa en 10-20 años" y que esto es posible en un Estado independiente, y asegura que trabajará para lograrlo.

"El modelo económico que defiendo es el que presentamos en las Cámaras de Comercio hace un año y consta de cuatro pilares fundamentales: economía de valor añadido, al máximo de internacionalizada, sostenible medioambientalmente y socialmente responsable", ha subrayado.