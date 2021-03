Presidente Cortes CyL insta a Podemos a retirar una alusión al juez del TSJCyL como "personaje de sesgo franquista"

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de Ciudadanos, ha instado al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, a retirar del diario de sesiones una alusión al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, como "personaje de sesgo franquista", una "opinión personal", ha aclarado el parlamentario de la formación morada que ha rechazado eliminar esa alusión.

"No se deben hacer ese tipo de comentarios acerca del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no de una persona", ha reconvenido Fuentes a Fernández a quien ha aclarado que no puede afirmar lo que ha dicho en las Cortes y que sus opiniones personales sobre José Luis Concepción no son ciertas, lo que ha protagonizado un cruce de opiniones entre ambos.

"Es inaceptable que se hable así, pedimos que se retire del diario de sesiones", ha secundado por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, que ha sido el encargado de defender una PNL para instar a la Junta a pedir al Gobierno que elabore un Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En su turno de palabra, Pablo Fernández ha tildado la propuesta "de aurora boreal" y ha ironizado sobre que sea Ciudadanos en Castilla y León el que defienda "despolitizar la justicia" cuando ha permitido que la Junta haya contratado como técnico "al amigo Nacho", en referencia al exsenador del PP Ignacio Cosidó del que ha recordado que se jactó de controlar "por detrás a la sala segunda del Tribunal Supremo".

"Tiene bemoles", ha exclamado para zanjar el asunto comparando la credibilidad de Ciudadanos sobre la despolitación de la justicia con la del presidente del TSJCyL, al que se ha referido como "personaje de sesgo franquista" por haberse "permitió el lujo" de poner en duda la democracia española por la entrada del Partido Comunista en el Gobierno.

"Usted no es como nosotros apoyando y defendiendo una democracia liberal. Ustedes apoyan una democracia 'iliberal', guiada y parcial como en Venezuela", ha respondido. Sobre las críticas a que se haya colocado "de rondón" a Cosidó como asesor "debajo de las alfombras de Mañueco e Igea que Ciudadanos iban a levantar, en palabras del procurador socialista Luis Briones, Castaño ha tirado de ironía para asegurar que lo entiende perfectamente. "Si viene un danés y no le decimos quién ha escrito el whatsapp se piensan que han sido ustedes que hacen lo mismo", ha espetado.

"No esperaba nada de ustedes", ha admitido David Castaño que ha acusado a PSOE y a Unidas Podemos de pretender controlar a jueces y a fiscales como advirtió en su día, ha rememorado, el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su vicepresidente, Pablo Iglesias. "A lo mejor es mentira porque el presidente Sánchez es poco creíble", ha ironizado el portavoz de Ciudadanos que ha acusado a los socios del gobierno de la nación de haber colocado "en dos minutos" a España en el mismo lugar que Polonia y Hungría, si bien ha admitido que retiraron su propuesta de reforma legislativa por 140.000 millones de euros.

Por su parte, el procurador socialista ha defendido que la ley que regula el CGPJ es constitucional y que la justicia es independiente, por lo que no se cuestiona ni se debilita por la participación del Congreso y del Senado ha aclarado, y ha cargado contra los intentos de la derecha de bloquear y de patrimonializar el poder judicial para servirse de él para tratar de ocultar sus casos de corrupción.

Desde las filas del PP, el procurador Pablo Trillo, que se ha mostrado "totalmente de acuerdo con el fondo de la intervención" del portavoz de Ciudadanos, ha refrendado la lealtad constitucional del Partido Popular para estar en el pacto para renovar el CGPJ pero ha rechazado la participación de Podemos al que ha acusado de no creer en la democracia. "Critica a los jueces hablando de Lula. ¿Qué ha hecho Puigdemont al que ayer defendieron?", se ha preguntado el 'popular' en un llamamiento a que el PSOE vuelva a lo que fue para no hacer el ridículo en Europa con un "pacto contra natura".

Trillo ha respondido así a Fernández tras sus acusaciones de que en el siglo XXI se den "golpes de estado por determinados jueces con la connivencia de algunos medios de comunicación". "Que se lo pregunten a Lula en Brasil" --un juez de la Corte Suprema ha anulado todas las sentencias contra el expresidente del país carioca--, ha añadido el procurador de Podemos.