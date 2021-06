El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso sale del quirófano y comienza la recuperación

Quito, 23 jun (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, salió del quirófano tras una intervención de varias horas a la que se sometió este miércoles en Miami para extirparle un quiste que le limitaba la movilidad en la pierna derecha.

"Hace pocos minutos el presidente de la República salió del quirófano tras realizarse una intervención quirúrgica de mediana complejidad y poco invasiva en la zona lumbar. El procedimiento se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado y ha culminado con éxito, sin complicación alguna", notificó la Secretaría de Comunicación en Quito.

Y agrega en su comunicado que "en las próximas horas el Jefe de Estado permanecerá en observación médica, en el postoperatorio, según lo establecido por los protocolos médicos".

De 65 años, Lasso sufría de una limitación de movilidad desde 2013, cuando sufrió un accidente en España con fractura de tibia y peroné, y se le quedaron dos quistes de una anestesia aparentemente mal aplicada en la espalda.

Uno de los quistes le fue retirado en Cleveland (EE.UU.) en 2018, y el segundo hoy en Miami.

El objetivo de la intervención fue que el presidente, que entró en funciones el pasado 24 de mayo y se ayuda de un bastón para caminar, pudiera recuperar la movilidad de la pierna mediante una microcirugía para tratar, por catéter, el quiste.

"La cirugía consistió en eliminar un quiste en el área lumbar, provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás. Posterior a su recuperación, el presidente Lasso continuará con sus actividades de despacho y retomará su agenda pública de actividades el 30 de junio de 2021", subraya la Presidencia.

También prevé que, "con la cirugía y con rehabilitación física, el Mandatario mejore su movilidad".

La intervención comenzó a las 08.00 hora local de Ecuador (13.00 GMT), y tuvo una duración de unas cinco horas según la progresión de los distintos mensajes oficiales y de la familia.

La intervención estaba programa desde antes de ser elegido presidente el 11 de abril, y el domingo, cuando partió hacia Estados Unidos en el avión oficial confirmó que seguía legalmente en todas sus funciones y que no las había delegado en su vicepresidente, Alfredo Borrero.

La Presidencia no ha revelado de forma oficial quién le practicó la intervención, pero según el diario El Universo la iba a realizar el médico estadounidense Barth Green, uno de los fundadores del The Miami Project to Cure Paralysis, uno de los centros de investigación de lesiones de médula espinal más importantes del mundo.