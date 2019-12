El presidente haitiano apela a la soberanía ante las ideas dominicanas de crear un muro

El presidente de Haití, Jovenel Moise, ignora las voces en la República Dominicana que piden la construcción de un muro entre ambos países asegurando, en una entrevista con Efe, que solo se preocupa por los asuntos de Haití y por mantener el principio del respeto a su soberanía.

"Soy el presidente de Haití. Lo que me interesa es proteger a los ciudadanos en Haití. Me interesa trabajar por el desarrollo de mi país. Me intereso porque los 27.750 kilómetros de tierra y casi 90.000 kilómetros de mar se respeten. Porque es lo que dice la Constitución", dijo Moise.

Así respondió el mandatario, durante una larga entrevista con Efe, a una pregunta sobre las promesas de campaña de varios candidatos a las elecciones presidenciales de 2020 de la República Dominicana, que quieren emular al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con su muro en la frontera de México.

No obstante, en su respuesta, Moise puntualizó que la Constitución haitiana establece que se debe "respetar" el territorio haitiano.

Asimismo, mencionó que en una eventual nueva Carta Magna, que él pretende impulsar, se mantendrá el principio del respeto a la soberanía sobre el territorio haitiano.

Del mismo modo, aunque recalcó que su único interés es lo que ocurre dentro de las fronteras de Haití, Moise reconoció que "el mundo es una aldea".

Dos candidatos a la Presidencia de la República Dominicana que militan en partidos minoritarios han prometido construir un muro para separar a ese país de Haití, su vecino empobrecido en la isla La Española.

Uno de esos candidatos es Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Trujillo, quien en 1937 ordenó matar a miles de haitianos, en lo que se conoció como la Masacre del Perejil.

El otro es el conservador Quique Antún, líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), formación fundada por el expresidente Joaquín Balaguer, heredero político de Trujillo y quien encabezó un régimen autoritario entre 1966 y 1978 y luego volvió a la jefatura del Estado en épocas posteriores.

Ambos políticos han alertado de una inminente "invasión" haitiana a consecuencia de la honda crisis sociopolítica que vive el país más pobre de América.

También se han oído voces a favor del muro entre algunos políticos de los partidos mayoritarios, pero no así entre los principales candidatos a la Presidencia en las elecciones de mayo de 2020.

Cerca de 700.000 haitianos residen legalmente en la República Dominicana, país de 10 millones de habitantes, pero se calcula que contando a los indocumentados, la cifra de inmigrantes haitianos puede superar un millón.

Las autoridades dominicanas deportaron en 2018 a 57.000 haitianos, según cifras oficiales, y todos los meses siguen expulsando a miles de inmigrantes de ese país que cruzaron la frontera de forma irregular.

Los haitianos en la República Dominicana trabajan principalmente en la construcción o en los cañaverales.