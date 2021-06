El presidente de Melilla asegura que se irá de Ciudadanos "cuando él quiera"

Melilla, 27 jun (EFE).- El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha asegurado en una entrevista con Efe que aún sigue siendo de Ciudadanos, porque el expediente de expulsión que le abrieron en abril pasado está recurrido ante la comisión de garantías, y ha añadido que se irá de la formación política cuando quiera.

"Del partido me iré cuando yo quiera, no porque a usted le dé la gana diciendo que soy un corrupto, porque seré muchas cosas, pero corrupto de ninguna de las maneras: eso no se lo consiento a nadie. Yo llegué a la política por culpa de la corrupción", ha asegurado antes de lamentar que "se están cargando" a Ciudadanos desde dentro.

El presidente melillense respondía de esta forma a la decisión adoptada por la dirección nacional de abrirle un expediente de expulsión por no comunicar que estaba como investigado en un proceso judicial por la adjudicación del servicio de la grúa.

Esta denuncia era el "octavo o noveno" presunto caso de irregularidad que le atribuye el PP, que gobernó 19 años en Melilla y a cuyos dirigentes reprocha que "no tienen otra cosa mejor que hacer" que judicializar la política para llegar al poder, que quieren recuperar "sencillamente porque vivían de esto".

Ese expediente, matiza, fue "irregular", "injusto" y una "excusa tosca y grotesca" de Ciudadanos en la campaña en las elecciones a la Comunidad de Madrid para presentarse como "un adalid de la lucha contra la corrupción".

De Castro, el único representante de Ciudadanos en la Asamblea de Melilla, gobierna con el apoyo del PSOE y de Coalición por Melilla, con los que decidió formar un gobierno porque no quería hacerlo con el "corrupto" del anterior presidente, Juan José Imbroda (PP), que además estaba dispuesto a pactar con Vox.

Defiende que hizo lo que la dirección nacional Ciudadanos promulgó desde el principio respecto a los pactos: había que pactar preferentemente con el PP si no había corrupción de por medio, en cuyo caso habría que hacerlo con el PSOE, y "nunca" con Vox.

Sin embargo, recuerda que horas después de un acto en Madrid con víctimas europeas de terrorismo en el que estuvo junto a la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, le abrieron un expediente a la una de la madrugada, por lo que considera que fue una iniciativa con "nocturnidad y alevosía".

La excusa fue una noticia de la Agencia Efe en la que se informaba de que estaba incluido como investigado en un caso judicial por la concesión de la grúa, algo que la dirección dijo que había ocultado, lo que él niega y además sostiene que no aparece como causa de expulsión en los estatutos de su partido.

De Castro reitera que no ocultó esa información porque era algo de dominio público, por lo que decidió acudir al comité de garantías de Cs a pesar de que lo forman quienes le abrieron el expediente, algo ilegal porque son "juez y parte" del caso.

De Castro vaticina que Ciudadanos "va a desaparecer" tras perder 47 diputados en España, más de 30 en Cataluña y de quedar fuera en la Comunidad de Madrid.

"Es lamentable que un partido tan importante y tan necesario en política haya quedado así"; "están implosionando Ciudadanos desde dentro", señala. EFE

