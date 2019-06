El presidente moldavo intenta evitar la disolución del Parlamento

El presidente de Moldavia, Ígor Dodon, declaró hoy en una rueda de prensa que dará un día más a los diputados para llegar a un acuerdo y conformar la coalición y el Gobierno, aunque puso en duda que esta decisión cuente con el reconocimiento nacional e internacional.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional moldavo declaró que el último día para conformar el Gobierno era este viernes 7 de junio, tras lo cual el presidente debería disolver el Parlamento.

Dodon señaló que no tomaría esta decisión hasta el lunes próximo.

"Los partidos intentan llegar a un acuerdo desde el 24 de febrero y hoy podrían alcanzarlo, la pregunta es si la votación de hoy en el Parlamento en caso de ser conformada la mayoría parlamentaria y el Gobierno será reconocida", dijo, citado por la agencia rusa TASS.

El mandatario explicó que los que controlan el poder en el país no reconocerán esta votación, el Tribunal Constitucional tampoco y la Fiscalía iniciará causa penales.

"Lo sé con toda seguridad", afirmó.

El jefe de Estado señaló que en el extranjero también podría haber inquietudes al respecto, por lo cual invitó este sábado a los embajadores de Estados Unidos y Rusia y al jefe de la delegación de la Unión Europea en Moldavia a una reunión en el Parlamento.

En ese contexto, Dodon señaló que el país estaba al margen de una explosión social y llamó a la ciudadanía "a no dejarse provocar y no participar en protestas".

"Pido a la población no salir de casa hoy y mañana, no bloquear el Parlamento ni la sede de la administración del presidente. No se conviertan en carne de cañón", insistió.

En los comicios del 24 de febrero pasado la fuerza más votada fue el prorruso Partido de los Socialistas de Moldavia, que obtuvo 35 escaños, lejos no obstante de la mayoría de 51 necesaria para formar gobierno en solitario.

La segunda formación parlamentaria, el europeísta Partido Democrático de Moldavia (PDM), actualmente en el Gobierno, consiguió 30 escaños.

En tercera posición, con 26 diputados, se situó el bloque europeísta opositor de derechas ACUM.

El arco parlamentario lo completa el partido populista Shor con siete parlamentarios.

El Tribunal Constitucional informó este sábado de que tras concluir el plazo para la creación de una coalición, el Parlamento pierde el derecho a tomar cualquier tipo de decisión y el presidente debe firmar el decreto para disolver el legislativo y poner fecha a las nuevas elecciones.