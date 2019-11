El presidente y el líder de la oposición de Sudán del Sur se reúnen en Uganda

With Ugandan President Yoweri Museveni (C) between them, El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir (d) y el líder de la oposición Riek Machar (i) se estrechaban la mano con el presidente ugandésYoweri Museveni (c) como testigo, durante una reunión en Kampala, en julio de 2018. EFE